Da ieri il locale Gelatilandia al mare è diventato punto di ritrovo per la presentazione di libri e non solo. Tanti appuntamenti culturali che si svilupperanno in un calendario fino al 5 agosto. Spazio anche alla musica con due concerti a settimana, ogni venerdì e sabato sera, in cui si esibiranno band locali e nazionali con vari generi musicali in repertorio. Il cartellone della rassegna Libri d'aMare, che ha già avuto un prologo con la presentazione del libro di Gianluca Campagna Mediterraneo Nero, prevede altri appuntamenti (tutti con inizio alle ore 19,00). Ieri il via con Cuore di Cuoio, una antologia di 24 brevi racconti scritti da giornalisti e scrittori nazionali, ognuno dedicato ad una delle nazioni che partecipano agli europei di calcio.

Ospite è stato l'europarlamentare Nicola Procaccini, che ha curato l'edizione insieme a Gian Luca Campagna. Seguirà il 7 luglio La teca dei segreti, di Claudia Saba, l'8 luglio Cethegus - Una storia da raccontare, con i sette autori presenti o collegati, il 12 luglio Storia d'Italia, del calcio e della nazionale, di Mauro Grimaldi, il 14 luglio Anticorpi, di Enrico Forte, il 21 luglio La confraternita degli assassini, di Marcello Ciccarelli e Bruno Di Marco, e il 5 agosto Adorazione, di Alice Urciolo. La rassegna è curata da Fabio Benvenuti, con la collaborazione di Michela Sagnelli e l'associazione Sintagma. Il programma degli eventi prevede anche la seconda edizione di: Lepini al mare, quattro appuntamenti curati da Mauro Nasi e l'associazione Sintagma in cui i centri collinari presentano la loro storia, cultura e tradizione. Si parte il 14 luglio con Maenza, quindi il 28 luglio Prossedi, 11 agosto Roccagorga e 25 agosto Priverno.

A Sezze, invece, riparte domani il teatro per bambini, ragazzi e famiglie, proposto questa volta in una versione estiva, all'aperto presso l'arena esterna del Centro Sociale Calabresi, presso il Parco della Rimembranza. Tre gli appuntamenti di Famiglie a teatro summer edition, promossa e sostenuta da A.T.C.L., con la collaborazione del Comune di Sezze e la direzione artistica di Matutateatro. Domani alle 21 apre la stagione L'accento sulla A della compagnia Matutateatro, a seguire il 3 luglio la compagnia Teatro della Caduta di Torino presenta Il pianeta lo salvo io, infine mercoledì 7 luglio, la rassegna si conclude con lo spettacolo La fantastica storia dell'Orlando furioso.

