Si intitola Il giardino delle storie in Comune ed è un'iniziativa dedicata ai più piccini. Leggere fin dalla tenera eta influisce positivamente sullo sviluppo dei bambini. Per questo i volontari di Nati per Leggere incontrano famiglie con bambini da zero a sei anni e mamme in dolce attesa in una serie di iniziative di lettura che si terranno nei giorni 4, quindi domani, 11 e 18 giugno, dalle 17,30 alle 18,15, nei giardini del Comune di Latina.

L'evento, per via delle restrizioni dovute al Covid, e a numero chiuso, con iscrizione obbligatoria. Per prenotarsi è necessario scrivere a Nati per leggere al seguente indirizzo mail: npl.latina@gmail.com

Per l'occasione ci sarà anche l'opportunità di iscriversi ai servizi della biblioteca.

Per chi non conosce ancora Nati per Leggere, dal 1999 ha l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita. Recenti ricerche scientifiche dimostrano infatti come il leggere con una certa continuità, ai bambini in età prescolare abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale (tra bambino e genitori), che cognitivo (si sviluppano meglio comprensione del linguaggio e capacità di lettura).

