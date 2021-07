Sabato 24 Luglio 2021, 05:02

IL CASO

Il Comune di Latina è pronto a trovare una soluzione, «nel rispetto delle normative vigenti», con l'obiettivo di «garantire la sicurezza di tutti e salvaguardare il lavoro delle attività del centro Morbella» e di far riaprire immediatamente almeno le attività esterne all'area interessata dai lavori.

È l'impegno assunto dall'assessore alle Attività produttive del Comune di Latina, Simona Lepori, che ieri mattina ha incontrato gli operatori del Centro Morbella. La struttura che due giorni fa ha ricevuto l'ordinanza del Comune di sospensione delle attività, su richiesta dei Vigili del fuoco, dopo un sopralluogo in cui sono state ravvisate carenze sulla sicurezza di lavori in corso e sulla prevenzione incendi dei garage sottostanti.

«È stato un incontro molto cordiale e proficuo, ho detto loro che l'amministrazione è pronta a collaborare per giungere quanto prima ad una soluzione del problema», spiega la Lepori, che aggiunge come «il Suap si è immediatamente attivato. L'auspicio è che si possano riaprire nell'immediato almeno le attività esterne all'area interessata dai lavori. Continuerò a seguire con estrema attenzione questa vicenda, l'amministrazione ha intenzione di fare la propria parte a tutela dei commercianti e in particolare delle attività che trattano prodotti a scadenza breve o che offrono servizi medico-specialistici».

Sulla chiusura del centro è intervenuto ieri anche Mauro Visari, già presidente provinciale del Pd, nonché ex consigliere comunale, definendo «drammatica e insostenibile la vicenda di commercianti e dipendenti del centro». «Per Comune e Vigili del fuoco - aggiunge Visari - si tratta di atti tecnici e dovuti, ma che gettano nella disperazione imprenditori e dipendenti e creando una cattedrale spettrale. Ci sono motivi di ordine pubblico, di lavoro e di economia, che devono indurre a una riflessione gli enti coinvolti. Mi appello al Prefetto di Latina, alla sua sensibilità per i problemi sociali, sperando che possa riunire gli enti coinvolti per indicare una strada più ragionevole».

