1 Maggio 2021

Dalla vittoria al Torneo Alberto Mura alla convocazione in Nazionale. Come tre anni fa Loris Manolito Leone torna a vestire l'azzurro, rispondendo alla chiamata dei tecnici Francesco Stifani e Massimiliano Alota. Appuntamento con la rappresentativa Youth Maschile dal 3 al 9 maggio presso il Centro di preparazione olimpica Bruno Zauli a Formia, tornato ad ospitare il pugilato. Si tratta di uno stage di allenamento in previsione dei prossimi appuntamenti internazionali. Questo il programma: convocazione entro le 15, mentre dalle 15.30 tamponi secondo protocollo anti-Covid 19, con tolleranza di massimo 2kg di eccedenza di peso per ogni categoria. Leone era stato già convocato in Nazionale nel 2018: inserito nei 60 kg, avrà come compagni nella stessa categoria di peso Fabio Liberati, abruzzese della Pugilistica Di Giacomo e il veneto Eddy Pittarello, della Boxe Albignasego, suo avversario in finale al Mura. Era tra l'altro il quinto confronto tra Leone e Pittarello, con due match vinti dal pontino, uno dal veneto e dueparità. Leone si presenta alla convocazione con lo score di 31 match, di cui 20 vinti, 6 parità e 5 sconfitte.

