Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:02

LE NUOVE REGOLE

«Confronto proficuo» sulle nuove norme della legge Cartabia ieri tra il procuratore della Repubblica Giuseppe De Falco, il segretario dell'Associazione Stampa Romana, Lazzaro Pappagallo, il coordinatore della Macro area Libertà di informare Giovanni Del Giaccio, il fiduciario di Stampa Romana a Latina Gaetano Coppola e alcuni giornalisti in rappresentanza delle testate del territorio e in particolare coloro che si occupano di cronaca giudiziaria. «Ringraziamo il Procuratore per la disponibilità sottolineano Pappagallo e Del Giaccio - e riconosciamo che non è lui a voler mettere bavagli all'informazione, ma una norma che sta creando problemi ai giornalisti di tutta Italia e, di conseguenza, al diritto dei cittadini di essere informati. Il procuratore ci ha illustrato le iniziative adottate affinché i giornalisti possano continuare ad avere le necessarie informazioni e svolgere nella maniera migliore possibile la professione, ci ha informato del vertice che si è svolto con altri procuratori del distretto della Corte d'appello di Roma e siamo certi che dopo questa fase iniziale i cronisti potranno continuare a esercitare al meglio il diritto-dovere di informazione. Siamo rimasti d'accordo per vederci di nuovo e confrontarci su un nuovo protocollo d'intesa concludono i rappresentanti di Stampa Romana - sulla falsariga di quello già adottato a Viterbo per contemperare le esigenze della magistratura con quelle di chi lavora nel mondo dell'informazione». C'è attesa anche per un incontro tra i procuratori generali delle corti d'appello con il pg della Cassazione per chiarire ulteriormente l'applicazione della normativa. Attualmente, ha confermatop il procuratore della Repubblica Giuseppe De Falco, sarà l'ufficio giudiziario ad autorizzare la divulgazione di notizie inerenti procedimenti giudiziari, con l'impegno a farlo nei tempi compatibili con il lavoro dei cronisti.

E.Gan.

