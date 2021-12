Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:03

IL COMUNE

Prima l'intesa sui punti programmatici, poi - forse - l'ingresso in giunta. Ma sempre e solo nell'alveo del centrodestra, coalizione dalla quale il partito non vuole uscire. Ecco le condizioni per un eventuale, futuro ingresso nella giunta comunale di Latina da parte della Lega. Ingresso che, al momento, non è però previsto.

I contatti tra i partiti e nei partiti stessi si susseguono, dopo il confronto, lungo e approfondito, che il sindaco di Latina, Damiano Coletta, e il deputato della Lega, Claudio Durigon (nella foto), hanno avuto lunedì, e al termine del quale l'ingresso in giunta era cosa fatta, tanto che si attendeva l'annuncio ufficiale entro la fine di questa settimana, con due nomi tecnici indicati dal partito. Ora la doccia fredda: la Lega non entra in giunta. Almeno per il momento.

La Lega ora attende che il sindaco convochi il tavolo sui punti programmatici. Inoltre, la Lega vuole unità nel centrodestra sul suo ingresso. Due punti quindi che appaiono dirimenti, uno dei quali, i punti programmatici, dovranno essere sottoscritti, secondo il partito di Salvini, in un tavolo con tutto il centrodestra. Una decisione, quindi, che slitta di alcuni giorni.

Ieri intanto la conferenza dei capigruppo ha fissato la seduta di Consiglio comunale per le linee di mandato. Per la prima volta nella storia degli ultimi insediamenti, si svolgerà in due differenti giorni. L'illustrazione vera e propria si terrà il 20 dicembre, mentre il 22 si svolgeranno il dibattito e la votazione. Una richiesta, quella di tenere la discussione dopo alcune ore, avanzata ieri dal centrodestra, per avere un tempo maggiore di valutazione delle dichiarazioni del sindaco, che è stata avallata dagli altri gruppi.

Nella conferenza di ieri è inoltre proseguito anche il dibattito sulla nomina delle commissioni. È stato alla fine confermato lo schema a 10 commissioni, dopo una iniziale richiesta di Forza italia di portarle a 11, inglobando in quest'ultima alcune deleghe minori attualmente tenute dal sindaco.

«Lbc ha fornito riprova di un atteggiamento collaborativo e di mano tesa verso tutte le forze politiche che compongono l'attuale consiglio comunale spiega la capogruppo Valeria Campagna non potrebbe essere altrimenti vista la volontà che ci è stata espressa, mediante il voto di due mesi fa, dai cittadini e dalle cittadine di Latina: governare tutti insieme. Nel prossimo Consiglio Comunale, il 20 dicembre, il sindaco presenterà le linee politiche che caratterizzeranno il mandato, perché la politica non può paralizzarsi, quanto mai nell'attuale fase storica di pandemia».

Andrea Apruzzese

