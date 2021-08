Sabato 28 Agosto 2021, 05:02

SABAUDIA

Non si ferma l'attività del Centro Nautico Nazionale di Sabaudia della Lega Navale Italiana. La quinta e ultima sessione per questa estate 2021 sta volgendo al termine e coinvolge un totale di 43 tra giovani frequentatori dei corsi basici di vela, canoa e canottaggio e dei corsi da aiuto istruttore. Lunedi prossimo, 30 agosto, i ragazzi riceveranno il diploma e lasceranno il Centro Nautico per far ritorno a casa.

Durante tutta l'estate a Sabaudia si sono avvicendati 260 giovani compresi tra gli 8 e i 16 anni per un periodo di 12 giorni vissuti nel rispetto della natura, allenandosi sulle acque del lago di Paola nel massimo rispetto delle norme contro la diffusione del covid 19. Ci sono stati momenti dedicati agli sport nautici, altri focalizzati sull'ambiente e sulla sua protezione, sulla sicurezza in mare, sulle norme di pronto soccorso e su ogni altra informazione utile per formare un buon marinaio.

Il Centro Nautico di Sabaudia a breve chiuderà per preparare l'attività della prossima stagione estiva.

Intanto, mercoledì 25 agosto, il presidente nazionale della Lega Navale Italiana, l'ammiraglio Donato Marzano, ha voluto far visita al Centro Nautico di Sabaudia dove ha incontrato istruttori e frequentatori nel pieno delle attività.

«Vedere i ragazzi entusiasti di quello che hanno potuto vivere in questo breve ma intenso periodo ci rende orgogliosi e ci spinge a continuare gli sforzi per avvicinare giovani e meno giovani, senza distinzione di categorie sociali e abilità fisiche, al mare, una risorsa fondamentale per tutti noi in particolare in un momento di difficoltà quale quello attuale caratterizzato dal contrasto alla diffusione del Covid 19 e dalla ripartenza economica e sociale» ha commentato l'ammiraglio Marzano al termine della visita.

Ebe Pierini

