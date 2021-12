Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE C

Il Latina ha iniziato la preparazione dell'ultima gara del girone d'andata. Ieri alla ex Fulgorcavi il tecnico Daniele Di Donato ha ritrovato i suoi ragazzi dopo il bel punto conquistato a Monopoli e nella doppia seduta in programma oggi si inizierà ad approfondire il tema Monterosi, la formazione che lo scorso anno soffiò il primo posto ai nerazzurri nel campionato di serie D. Oggi i pontini sono a più due dai prossimi avversari che domenica scorsa hanno ottenuto un successo brillante in casa contro l'Andria. L'obiettivo del Latina è allontanarsi il più possibile dalla zona play out e in questo senso i risultati di domenica hanno dato una mano a Carletti e compagni. La Vibonese è stata superata in casa dall'Avellino rimanendo così in ultima posizione a quota 13 insieme al Messina, finito al tappeto contro la Turris. La Fidelis, dopo il ko con il Monterosi, staziona sempre a 15, così come il Potenza caduto a Castellamare di Stabia. Male anche il Campobasso, fermo a 18, uscito malconcio dalla sfida casalinga con il Catanzaro, mentre la Paganese ha dovuto pagare dazio sul terreno del Picerno. Il punto guadagnato a Monopoli, dunque, ha un valore doppio per il Latina vista la giornata storta di tutte le formazioni in lotta per restare in Lega Pro. Ottenere il quinto successo casalingo consecutivo potrebbe rilevarsi non decisivo, ma comunque fondamentale per trascorrere le feste con maggiore serenità, al netto della sfida con il Palermo in programma tre giorni prima di Natale.

PROMOZIONE

Si gioca oggi l'undicesimo turno del girone E, una giornata da non perdere visto lo scontro al vertice tra Monte San Biagio e Nuovo Cos Latina. I padroni di casa hanno vinto nove gare su dieci e al momento hanno 7 punti di vantaggio sui neroverdi, determinati a rosicchiare qualche punto ad una formazione che non ha ancora conosciuto la parola sconfitta.

Davide Mancini

