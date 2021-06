Domenica 27 Giugno 2021, 05:04

LE TARIFFE

La Conferenza dei sindaci dell'ATO 4, con la contrarietà dei sindaci di Ventotene e di Bassiano e l'assenza del primo cittadino di Aprilia, ha approvato l'ennesimo aumento delle tariffe dell'acqua per gli anni 2020-2023, a fronte della diffida dell'Agenzia Arera, garante dell'energia. Una novità che sta preoccupando i contribuenti. Sulla vicenda sono intervenuti, in una nota congiunta, alcune liste e associazioni di centrosinistra: FuturAprilia, MovAp, Europa Verde, Rifondazione e l'associazione Democratici per Aprilia. «I cittadini apriliani, nonostante i quotidiani e gravi disservizi della fornitura idrica, - spiegano gli attivisti - saranno chiamati a sostenere cospicui e incomprensibili aumenti, vista la pessima gestione del servizio da parte di Acqualatina. Nello specifico, sono previsti diversi aumenti: uno - retroattivo - del 4,9 % per l'anno 2020, del 5 % per il 2021, dell' 1,87 % per il 2022 e dello 0,37 % con un effetto complessivo di oltre il 12 %. Uno schiaffo alla cittadinanza apriliana che da anni ha condotto una tenace battaglia per far prendere atto - a tutte le istituzioni - dei livelli eccessivamente elevati delle tariffe idriche, in relazione alla scarsa qualità dei servizi. Surreali a tal proposito sottolineano le liste - le vicende legate ai depuratori di La Cogna, interamente realizzato con risorse pubbliche, ceduto ad Acqualatina e non ancora in funzione, e quello di Via del Campo il cui adeguamento - dopo tanti anni - sembra sempre più lontano». Se le tariffe aumentano, malgrado gli investimenti si riducano, crescono gli utili della Società e i conseguenti guadagni del socio privato. «Infatti, - aggiungono i Democratici per Aprilia - se nel 2019 l'utile della Società Acqualatina è stato pari a 9 milioni di euro, la quota di Patrimonio Netto di competenza del socio privato arriva alla cifra di 40 milioni di euro. In altre parole il socio privato con un investimento iniziale di 11 milioni di euro è riuscito a guadagnare ben 30 milioni di euro».

