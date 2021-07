Giovedì 1 Luglio 2021, 05:02

«Le tariffe idriche dell'Ato4 approvate venerdì scorso registrano una riduzione, rispetto a quelle già vigenti, approvate per il 2020-21, dello 0,1% e dello 0,08%, lasciando invariate quelle per il 2022-23 (incremento 0%) e tornando a ridurre, del 6,68% complessivo, quelle dall'anno 2024 fino all'anno 2032». Lo afferma una nota emessa dalla Provincia di Latina, in relazione alla conferenza dei sindaci di venerdì, in cui, documenti alla mano, erano apparsi numeri diversi: in relazione alla precedente approvazione del pregresso metodo tariffario del 2019, infatti, appariva un aumento del +1,9% per il 2022. «Si è operato per contenere le tariffe, rispetto alle previsioni già approvate, apportando modifiche in riduzione, sulla scorta dei miglioramenti della gestione attuale. Investire sulle strutture implica dei costi, che oggi sono sostenuti dalla tariffa, e dai finanziamenti attuali e garantiti in futuro dal Pnrr». Per il presidente della Provincia, Carlo Medici, «è inopportuno gridare allo scandalo, laddove le carte smentiscono ogni accusa: le tariffe votate, in diminuzione, comprendono da oggi e fino al termine della gestione anche i costi supportati per il trasporto dell'acqua con le navi cisterna; non appena sarà attivo il dissalatore di Ponza, le tariffe caleranno del 4%».