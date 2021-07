Domenica 25 Luglio 2021, 05:02

LE STRUTTURE

Alberghi in vendita in provincia di Latina, un investimento possibile a due passi dal mare. La crisi economica, riflesso della pandemia Covid, non sembra scoraggiare nuove avventure sul fronte turistico. A Latina sono in corso i lavori di ristrutturazione dell'hotel del Sole, sul lungomare, acquistato dalla società Hdb della famiglia Benacquista. E' in attesa di essere riportato a nuova vita anche il De la Ville Central, nei pressi dell'ospedale Goretti, rilevato all'asta fallimentare lo scorso anno dalla famiglia Lepori, titolare di altre strutture alberghiere. Ma per chi volesse investire nel settore le opportunità tante e variegate, anche nelle località rivierasche più ambite. Ma per un affare vincente serve una visione rivoluzionaria, capace di cimentarsi con le nuove tecnologie e di assecondare le richieste di nuovi servizi. Nella cittadina delle dune, a due passi dalla foresta del Parco nazionale del Circeo dal mese scorso ha aperto, nel comprensorio Quattro Stagioni, il Sabaudia hotel&spa: la struttura acquistata dall'imprenditore Marco Lamonica è stata trasformata in un piccolo gioiello completamente green. Non è sfuggito agli operatori del settore un altro immobile in centro a Sabaudia, in corso Vittorio Emanuele III: una struttura polifunzionale alberghiera articolata su quattro livelli con annessa area esterna, oltre servizi di parcheggio esterno, garage, ristorante, angolo templare, palestra, aree comuni e reception, messa in vendita dal Tribunale. Restando a Sabaudia, in diversi annunci immobiliari, risulta in vendita un agriturismo con 11 camere e un giardino di 7.000 metri quadrati a 860mila euro.

A San Felice Circeo, in via Manzoni, è in vendita (agenzia Consiliare) per 2,5 milioni di euro una struttura ricettiva, 44 camere, 110 posti letti, ampio parco, campi sportivi. E' fermo al 2017 l'ultimo aggiornamento dell'annuncio (Agenzia Immobiliare 70) per la vendita dello storico hotel Neanderthal, sempre al Circeo, che attualmente versa in condizioni di abbandono: due edifici, per un totale di 3.800 metri quadrati, sul lungomare poco distante dal porto turistico. Quindici camere confortevoli e funzionali arredate in stile classico costituiscono un'altra opportunità, questa volta a Terracina. La struttura ricettiva si trova nel centro storico alto, zona San Domenico: l'agenzia Tecnocasa l'ha messa in vendita ad un prezzo ribassato a 690mila euro. E' affidata all'agenzia ReMaxLux la compravendita, a trattativa riservata, di un albergo di Terracina molto elegante: 48 camere a due passi dal lungomare Circe, bar terrazzi, piscina e parcheggi. Non mancano occasioni di investimento anche nella bella Sperlonga. In un annuncio dell'agenzia Alfano un immobile, sito in via Torre Truglia, di oltre 500metri quadrati, è in vendita a 4 milioni e 360mila euro.

Rita Cammarone

