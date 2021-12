Martedì 28 Dicembre 2021, 05:01

BASKET, SERIE B E C

Quasi solo carbone sotto l'albero delle formazioni della provincia di Latina impegnate nei tornei minori del basket maschile: serie B, C Gold e C Silver. Le sei squadre impegnate nella settimana prenatalizia, con un turno spezzatino spalmato dal 18 al 23 dicembre, hanno racimolato solo una vittoria: poi tre sconfitte e due rinvii al prossimo anno solare.

Le peggiori notizie arrivano dalla B, con la Meta Formia che il 23 dicembre ha giocato una specie di all-in contro Avellino, perdendo alla fine per 50-69. La gara era praticamente l'ultima chance per i formiani, anche se mancano ancora17 gare al termine della regular season. Formia era ancora a quota zero, Avellino penultima a 6: un successo avrebbe consentito alla Meta di trascorrere un Buon Natale e trascinare verso il fondo una diretta concorrente per la salvezza. Invece dopo tre tempi ben giocati (30-23 per Formia al 17', poi 39-34 al 24') la Meta s'è presentata sul 48-48 al 32'. Un black-out sorprendente e inatteso però ha regalato la gara agli irpini, capaci di piazzare un break di 21-2 negli 8' finali. Per i pontini è la sconfitta numero 13 in altrettante gare e il distacco di 8 punti dal terzetto delle penultime (Avellino, Cassino, Monopoli) sembra incolmabile.

Situazione quasi simile per l'Oasi di Kufra Fondi, che nella C Gold è ultima con solo 2 punti incassati nelle 9 partite giocate. La sfida del 22 dicembre contro Frascati non ha avuto storia: i castellani che si sono imposti in casa dell'Oasi con un netto 56-80. L'unica vittoria nell'ultima giornata agonistica del 2021 è arrivata dalla Virtus Aprilia, corsara sul parquet di Colleferro con un perentorio 78-56. Ancora a secco invece la Serapo Gaeta che dopo aver dominato per tre tempi in casa del San Cesareo (65-65 al 30') incassa un break di 22-7 nei 10' finali che regala la vittoria ai rivali. Rinviate le gare di Fortitudo Scauri e Nbt Latina. Scauri, che ha giocato tre gare in meno, disputerà il primo recupero il 5 gennaio in casa con Pomezia, mentre la Nbt Latina l'11 gennaio ospiterà Sora al Palabianchini.

St.Ur.

