LE RIPRESE

Gioca ancora con i numeri Luciano Ligabue. E lo fa sulla spiaggia di Latina con le cifre della data 5/02, impresse su un breve video che ritrae le onde e diffonde il fruscio del mare. Undici secondi di immagini e suoni pubblicati sulla sua pagina Facebook. Il 2 febbraio, prossima uscita di un altro inedito? Il mistero s'infittisce sui social, mentre la giovane fan Federica Ciocca, maisobriax su Instagram, fa il colpaccio: immortala l'artista di Correggio sulle dune davanti al lago di Fogliano e su un post scrive Ti ho seguito ovunque da sempre e invece oggi sei venuto tu da me. Il cantautore, con al seguito la sua troupe, è arrivato giovedì sul lungomare del capoluogo pontino dove ha alloggiato presso Il Fogliano Hotel. Ieri ci sono state le riprese per la realizzazione di un videoclip con tanto di drone, che ha sorvolato in largo e il lungo le dune, tra il mare e il lago, davanti all'inconfondibile profilo del Circeo. All'imbrunire tutti via: il gruppo ha lasciato l'albergo di Gianluca e Roberta Boldreghini prima di cena. Ma gli undici secondi del misterioso video solo mare e una data, pubblicato su Facebook, ha scatenato il web. In tanti hanno scritto 5+2 fa 7, come 7, il numero dei sette brani inediti che Luciano ha riscritto e prodotto ricavandone sette nuove canzoni, una delle quali - Volente o nolente - in duetto con Elsa, contenute nell'album uscito il 4 dicembre scorso. Una raccolta di 7+77, dove la doppia cifra indica i singoli che hanno fatto la storia del Liga. Sono passati pochi giorni da quando Luciano ha postato sui social una sua foto con il numero 77 sulla maglia, commentando numeri a caso sui tetti di Trieste. Ieri dalla Marina di Latina i numeri di una data sulla quale si sono fatte ipotesi, attendendo notizie. Spettacolare video e un bellissimo suono che amo e parlo del mare, di cui vado matto e curioso di sapere come mai il grande Luciano Ligabue l'ha pubblicato. Aspetto nuove news, ha scritto il fan Felix.

