7 Aprile 2021

LE REAZIONI

Una diffida a spiegare quanto avvenuto. Al termine di una lunga giornata di interrogativi, il Comune di Latina ha inviato una diffida ufficiale a Csc, il gestore del servizio di traporto pubblico locale, per chiarire come mai su un bus sia stata trovata evidenza del Covid-19. In dettaglio, l'amministrazione di piazza del Popolo, diffida Csc a garantire un'adeguata sanificazione dei mezzi, a tutela della salute e della sicurezza di utenti e personale. Non solo: si chiedono i dettagli sulle attività di sanificazione, e la diffida costituisce anche formale contestazione di addebito ai sensi del capitolato di appalto.

LA SCOPERTA

Il riferimento è a quanto emerso dalle indagini condotte dal Nas dei Carabinieri su mezzi del trasporto pubblico in tutta Italia, Latina compresa. Il 25 marzo, gli esperti del Nas hanno fatto verifiche in particolare su tre mezzi della Csc. Su uno di questi sono state trovate tracce del virus. In particolare, risultavano positive le verifiche su una maniglia e un sedile. La circostanza è particolare, in quanto il mezzo era stato sanificato la sera prima, e il controllo dei Nas è avvenuto la mattina successiva, ancora prima che il mezzo uscisse per il suo giro.

IL CERTIFICATO

Già in mattinata, il Comune aveva ieri ricevuto da Csc la certificazione dell'avvenuta sanificazione del 24 marzo, fornita dalla ditta incaricata, un'impresa del capoluogo specializzata in materia. Quest'ultima ha certificato, per il 24 marzo, «l'avvenuta disinfezione e sanificazione completa, virucida, battericida, fungicida, dei mezzi della Csc Mobilità Mercedes Citaro», specificandone i numeri, dal 201 al 219 inclusi, più i numeri 572 e 574, siti nel deposito in via Congiunte destre; la certificazione specifica anche l'agente utilizzato e la modalità di applicazione.

L'ASSESSORE

«Le sanificazioni - spiega l'assessore ai Trasporti e Mobilità, Dario Bellini - vengono effettuate ogni sera, quando i bus rientrano in autoparco. Nel caso particolare la sanificazione era stata effettuata la sera del 24 marzo, da ciò che attesta la ditta incaricata. D'altra parte il Dvr della Csc è in regola e tutte le prassi sono a posto. Abbiamo quindi chiesto di chiarire come sia possibile quanto avvenuto».

L'OPPOSIZIONE

Sulla vicenda sono intervenuti i consiglieri comunali della Lega, Massimiliano Carnevale e Vincenzo Valletta, secondo i quali «è opportuno che il Comune predisponga un controllo straordinario sui mezzi pubblici, chiedendo al gestore del servizio una puntuale relazione sulle misure anti contagio seguite sui bus del trasporto pubblico locale e allo stesso tempo crediamo opportuno che la polizia locale effettui controlli sul rispetto della capienza e contro ogni possibilità di assembramento sui mezzi. Abbiamo chiesto la convocazione di una Commissione Trasparenza proprio per fare il punto della situazione in merito alla sicurezza anti contagio nel trasporto pubblico locale».

LE NUOVE TRATTE

Nella prima mattinata, Bellini era intervenuto anche nella commissione Trasporti, per fare il punto della situazione sul servizio di traporto pubblico locale. In particolare, in relazione al rientro a scuola di tutte le classi, all'indomani del termine delle vacanze pasquali e con il ritorno del Lazio in zona arancione. Da oggi, quindi, saranno nuovamente disponibili i 12 autobus aggiuntivi su 9 turni forniti da Atral e quindi da Regione Lazio per garantire i trasporti con la doppia entrata e doppia uscita da scuola. 12 autobus la cui fornitura era stata sospesa quando il Lazio era entrato in zona rossa e le scuole erano state chiuse. «Con il ripristino di questi, si torna quindi alla medesima situazione di gennaio», ha affermato la responsabile del procedimento, Daniela Prandi. Tali mezzi hanno una capacità nominale di 50 posti a bordo, che viene diminuita del 50% in funzione antiassembramenti, portando quindi un massimo di 25 utenti. Ogni giorno, vengono trasportati tra i 400 e i 450 utenti da questi mezzi messi a disposizione da Atral, impiegati in particolare sulle linee suburbane. Questi vanno ad alleggerire il carico di utenti su mezzi della Csc impiegati a livello urbano. Bellini ha poi precisato che sono state implementate le corse da Q4-Q5 verso Latina Scalo, con la prima poco dopo le 5.30 del mattino e le altre a seguire, con frequenza maggiore nelle fasce orarie per andare al lavoro e per i pendolari che devono prendere il treno per raggiungere altre città.

Andrea Apruzzese

