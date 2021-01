PALLAMANO

Altro passo in avanti verso la normalità. L'HC Cassa Rurale Pontinia, attualmente terzo in classifica nella serie A Beretta femminile con la prima squadra, sta partecipando anche al campionato Under 20 Youth League. L'appuntamento è iniziato ieri e si concluderà domani e vede impegnate, oltre alla Cassa Rurale Pontinia, anche le rappresentative di Chiaravalle, Casalgrande e delle padrone di casa del Conversano visto che proprio il Palasangiacomo ospita il primo evento giovanile del 2021. Il presidente Mauro Bianchi è orgoglioso di partecipare anche a questo appuntamento: «La crescita del nostro progetto parte dal settore giovanile e, anche in un momento complicato come questo, noi ci vogliamo essere - chiarisce il massimo dirigente - Abbiamo strutturato un Club che possa continuare la sua crescita progressivamente: questo avviene sia per la prima squadra ma anche per l'under 20 e per la serie A2, questo intreccio di gruppi di lavoro ha il fine unico di perseguire una crescita comune».

Alla guida della spedizione dell'HC Cassa Rurale Pontinia a Conversano c'è il coach Giovanni Nasta, allenatore della prima squadra e coordinatore di tutto il progetto tecnico del Pontinia, al suo fianco l'assistant coach Ciro Iengo con Marco Gianni e il direttore sportivo Luca Geminiani. «Non saremo ossessionati dal risultato, anche se chiaramente il nostro obiettivo è sempre ambizioso e partecipiamo all'Under 20 con una squadra giovanissima, prevalentemente composta da atlete Under 15 e Under 17, questo permetterà loro di fare esperienza anche se molte di loro sono state già coinvolte e hanno giocato nella serie A Beretta - chiarisce Geminiani - puntiamo alla crescita di queste giocatrici e sono certo che loro approfitteranno di questa opportunità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA