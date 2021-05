25 Maggio 2021

REGIONE

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone ha presentato un'interrogazione urgente al presidente della Regione, Nicola Zingaretti, e all'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato «sullo scandalo che ha travolto la Asl di Latina e i concorsi indetti, tra il 2019 e il 2020, con la Asl di Latina nel ruolo di capofila». Lo dichiara in una nota lo stesso consigliere Simeone. «In particolare ho chiesto se a fronte di quanto accaduto non intendano, a tutela anche della Regione che rappresentano, avviare con urgenza un'accurata indagine interna al fine di comprendere quali siano le pressioni politiche e da chi siano state esercitate, sulla Asl di Latina a cui ripetutamente fa riferimento l'ex direttore generale della stessa azienda, Giorgio Casati». Il riferimento è ad alcune intercettazioni telefoniche contenute nell'ordinanza di cusotida cautelare emessa nei confronti di Rainone ed Esposito. «È indispensabile - aggiunge Simeone - fare piena luce ed andare in fondo ad una vicenda che, oltre a far emergere un sistema consolidato di malaffare, sta ricadendo, ingiustamente, sulle spalle di tutti coloro che hanno studiato ed hanno investito le proprie competenze per affrontare concorsi oggi sotto la lente dei magistrati. Casati parla, appellandoli quali bastardi politici, di persone che avrebbero esercitato il proprio potere sia per agevolare la carriera di Claudio Rainone quale premio per le proprie prestazioni illegali, sia quali manipolatori della figura di Giuseppe Visconti, direttore sanitario e a sua volta direttore generale facente funzioni della Asl di Latina», conclude Simeone.