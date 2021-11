Giovedì 25 Novembre 2021, 05:01

Il cattivo momento dei principali club della provincia di Latina, con la Benacquista ultima in A2 e la Meta Formia fanalino di coda in B, sembra aver contagiato anche le squadre al piano di sotto, che dopo una partenza globalmente discreta, ora segnano il passo. Per la seconda domenica consecutiva nessun successo per i quintetti pontini impegnati nella serie C del basket maschile. Nella divisione Gold continua il calvario dell'Oasi di Kufra Fondi, che perde sul parquet della quotata Roma 1960 con un netto 81-62 restando in coda al girone A. Il sodalizio del sud pontino si consola con la convocazione nella Nazionale italiana Under 16 di Timothe Di Cola, prodotto del vivaio locale.

Tutti a secco i tre team scesi in campo nella C Silver, mentre la Fortitudo Scauri ha rinviato a data da destinarsi la gara in cartello con la Virtus 70 Pomezia. La sconfitta più rocambolesca quella casalinga (67-70) della Nbt Latina, arrivata dopo un supplementare. Nei 40' regolamentari pontini sempre avanti anche con margini spesso superiori ai 10 punti, ma sul 62-59 Latina incassa, a 9 dalla sirena finale la tripla che porta il match al prolungamento. Nell'overtime, come spesso succede nello sport, la squadra che ha inseguito per tutta la gara trova energie inattese riuscendo a vincere. Nulla da fare pure per la Serapo Gaeta, battuta dalla quotata Sora per 79-55 e per la Virtus Aprilia, sconfitta (94-85) sul parquet della Nova Ciampino. Dopo 7 turni nel girone A la Nbt Latina, imbattuta nelle prime 5 giornate, scivola al terzo posto a quota 10 in compagnia del Sora, staccata di 4 lunghezze dalla capolista Ferentino. Gaeta ultima a zero. Nel gruppo B, Scauri è quarta con 8 punti, ma una gara in meno, mentre Aprilia è nel gruppo delle none a quota 4.

