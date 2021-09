Martedì 28 Settembre 2021, 05:05

LE INFORMAZIONI

Domenica e lunedì si potrà andare a votare con carta d'identità o altro documento d'identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione (compresi patente di guida e passaporto), anche se scaduto, purché sia sotto ogni altro aspetto regolare ad assicuri l'identificazione dell'elettore.

Lo ha comunicato ieri il Comune di Latina in vista delle elezioni amministrative che si terranno domenica e lunedì prossimi. E' consentito esercitare il diritto di voto anche con tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare e con tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

Intanto, in vista della scadenza delle carte di identità fissata al 30 settembre 2021 a seguito del decreto legge 56 del 30 aprile scorso , il Comune ha potenziato il servizio di prenotazione online per il rilascio di quelle elettroniche. Da ieri sono state predisposte aperture straordinarie dell'ufficio elettorale di via Ezio per il rilascio delle tessere elettorali: fino a giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; venerdì e sabato dalle 9 alle 18, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15.

I residenti dei borghi potranno fare richiesta di rilascio della tessera elettorale presso le sedi anagrafiche di Latina Scalo e Borgo Sabotino (martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.30; venerdì e sabato dalle 9 alle 18; nelle due giornate di voto, domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15) oppure presso le ex sedi anagrafiche (centri sociali) di Borgo Grappa e Borgo Podgora (venerdì e sabato dalle 9 alle 18 e nelle due giornate di voto, domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15). È inoltre possibile inviare richiesta di rilascio della tessera elettorale scrivendo all'indirizzo email elettorale@comune.latina.it. Ulteriori dettagli sono consultabili sul sito istituzionale del Comune. Ieri, il candidato sindaco Antonio Bottoni ha denunciato una falla nel sistema anagrafico, sostenendo che avendo richiesto l'elenco degli aventi diritto al voto ha ricevuto una lista di 120.379 nominativi, un elenco poi ridotto di 13.288 elettori nel giro di neanche due settimane. Era inizialmente saltato un filtro e risultavano inseriti anche deceduti, emigrati e cancellati a vario titolo, la replica da piazza del Popolo. La lista sbagliata sarebbe stata consegnata soltanto a Bottoni. Un mero errore materiale commesso in sede di rilascio dati a uno dei candidati e nessun errore nella lista ufficiale, hanno assicurato dal Comune.

R.Cam.

