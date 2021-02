IL CASO

Non può che restare in carcere vista la gravità delle sue azioni. E' quanto ha deciso ieri mattina il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota al termine dell'interrogatorio di convalida di Ilia Guranda, il 29enne moldavo che l'11 febbraio ha travolto con la sua auto due ciclisti sulla strada provinciale Nettuno/Anzio in località Le Ferriere, nelle campagne tra Aprilia, Latina e Cisterna uccidendone uno e ferendone gravemente un altro senza fermarsi per soccorrerli. Ieri mattina c'è stato l'interrogatorio di garanzia del giovane straniero, operaio presso un'azienda di Cisterna, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Il 29enne alla guida di una Chrysler Voyager del suo datore di lavoro, ha preso in pieno i due ragazzi stranieri ma ha proseguito senza fermarsi facendo perdere le proprie tracce. La sua fuga è durata un paio di giorni, fino a quando gli uomini della Polizia stradale, grazie alle testimonianza e alle riprese delle telecamere, lo hanno trovato e arrestato in una stazione della metropolitana di Roma, pronto a darsi alla fuga. Lo straniero, che già in precedenza era stato sottoposto a revisione della patente per guida in stato di ebbrezza, ha risposto alle domande del magistrato e si è giustificato raccontando di non essersi accorto di avere travolto in pieno i due ciclisti. «Credevo di avere urtato alcuni segnali a bordo della strada» ha detto al giudice senza mostrare alcun segno di pentimento . Poi per giustificare il fatto di essersi recato a Roma ha raccontato che il suo viaggio nella capitale aveva come scopo quello di risolvere il problema del danno causato alla macchina del suo datore di lavoro: voleva far sistemare la fiancata della vettura prima che il proprietario si accorgesse del danno. Il gip al termine dell'interrogatorio ha convalidato l'arresto e confermato la custodia cautelare in carcere.

E.Gan.

