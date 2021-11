Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:05

COMUNE

Niente ingresso in giunta di propri esponenti; richiesta di formazione di una giunta esclusivamente tecnica; snellimento dei punti contenuti nel documento presentato dal sindaco; consiliatura a termine. Sono questi i primi punti che emergono dagli incontri interni che due delle tre forze di centrodestra (FI e Lega) hanno avuto ieri, in vista dell'incontro di coalizione previsto per stamattina alle 10 e di quello con il sindaco di Latina, Damiano Coletta, in programma per domani. I partiti sono stati impegnati nell'esame del documento Patto per Latina, consegnato la scorsa settimana dal primo cittadino, per raggiungere un accordo di governabilità della città. I primi a chiudere la propria riunione interna, ieri, sono stati gli esponenti di Forza Italia, alla presenza del coordinatore provinciale, Alessandro Calvi, e di quello regionale, Claudio Fazzone. Nel documento emesso al termine, FI precisa che «andare alle elezioni ora sarebbe un atto di assoluta irresponsabilità morale e politica: è necessario, quanto primario, il bisogno di rimettere in moto una macchina ferma da troppo tempo. Forza Italia, pertanto, dichiara la sua disponibilità, esclusivamente subordinata alla nascita di una giunta tecnica, della quale non intende farne parte, così come non intende proporsi per la presidenza del Consiglio. Tale disponibilità dovrà partire dalla condivisione di alcuni punti improrogabili: riavviare la macchina amministrativa, gratificando e motivando sempre il personale, motore dei processi amministrativi. Ripartire dall'ordinario: programmare nei giusti tempi per evitare di ritrovarsi con scuole inaccessibili e parchi impraticabili. Portare a compimento progetti che potrebbero rappresentare un volano per la ripresa economica, si pensi al dragaggio di Rio Martino in una prospettiva di collegamento con le isole pontine; promuovere lo sviluppo della Marina; prorogare le concessioni balneari; realizzare via Massaro e il ponte Mascarello, per avviare successivamente un discorso fattivo sul Porto di Foce Verde. Attuare una modifica statutaria al Comune, per destinare almeno il 30% delle tasse comunali come reinvestimento nei borghi». Si vedranno direttamente stamattina all'incontro di coalizione i rappresentanti di Fratelli d'Italia, il cui coordinatore comunale, Gianluca Di Cocco, precisa che «la linea è quella di dare appoggio a un governo istituzionale su linee programmatiche, ma occorrono modifiche al documento. Il primo punto deve essere la riorganizzazione della macchina amministrativa; c'è poi il tema del bilancio da seguire con attenzione per i fondi che arriveranno; le proroghe delle concessioni demaniali, in scadenza al 31 dicembre; modifiche al Piano per l'utilizzo degli arenili, per consentire la destagionalizzazione. Il documento va quindi scremato: via i grandi progetti, e dentro le cose concrete e urgenti». Incontro fino a tarda sera per i cinque consiglieri eletti della Lega, il cui deputato, Claudio Durigon osserva che «non penso possano essere interessanti punti a lungo respiro, bisogna invece lavorare per portare a casa le emergenze».

COALIZIONE

Fi, FdI e Lega si vedranno stamattina alle 10 per stilare una risposta unitaria al sindaco. All'incontro parteciperanno i consiglieri eletti dei tre partiti, i coordinatori, comunali, provinciali, regionali, nonché deputati e senatori.

Tutto in vista dell'incontro con il sindaco, Damiano Coletta, attualmente previsto per domani. Il primo cittadino si attende una conferma definitiva già per oggi pomeriggio. Rispetto alle ipotesi di richiesta di una giunta tecnica, e non politica, Coletta parla di «ipotesi senza sostanza», ma attende prima di confrontarsi con la controparte.

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA