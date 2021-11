Domenica 7 Novembre 2021, 05:04

SINDACALE

I lavoratori del Mef di Latina, il Ministero economia e finanze in viale Nervi, tornano a lavoro in presenza, ma i sindacati non ci stanno perché, spiegano, «È in ballo la loro salute». Un incontro si è svolto venerdì con il personale del Mef, le organizzazioni sindacali e le Rsu di Latina. La Uilpa Mef Latina, esprime preoccupazioni perché «La sicurezza non è garantita nelle sedi, a partire dalle disposizioni del 29 ottobre sul lavoro agile». Tutti i sindacati, assieme alla Rsu, hanno espresso all'Amministrazione la forte contrarietà e opposizione alle disposizioni che prevedono un massimo di 6 giorni di lavoro agile al mese, in un'Amministrazione che aveva raggiunto eccellenti risultati in termini di produttività durante il periodo di lavoro agile emergenziale, come la stessa Capo Dipartimento ha sottolineato. «È incomprensibile, a noi e a tutti i lavoratori del Mef - spiega la Uilpa - come l'Amministrazione che più aveva investito sulla remotizzazione, arrivando a virtualizzare gli uffici, sia tornata bruscamente indietro, annullando una potenzialità di innovazione del lavoro nella pubblica amministrazione, per scegliere una interpretazione restrittiva della norma in vigore e generando condizioni di sovraffollamento e ingestibilità degli uffici sin dai primi giorni». Secondo la Uilpa Mef Latina è dunque un grande errore ridurre drasticamente il lavoro agile, oltre che per gli investimenti effettuati, per la sicurezza, visto che i contagi stanno tornando a salire. «Vanno prevenuti e la legge lo permette attraverso una programmazione del lavoro agile che può arrivare al 49% del tempo di lavoro di ogni lavoratore» spiegano dalla Uilpa che in questi giorni ha rinnovato le cariche. La nuova Segreteria sarà composta da Carlo Campagna, Segretario Reggente, Valeria Zoccali, Inps Latina, Claudio Zappalà, del Ministero Economia e Finanze Ced Latina, Emilio Fusco (Beni Culturali), Gianluca Di Blasio (Difesa), Lino Fasolillo (Inail); mentre Silvia Valente è stata designata alle Pari Opportunità.

Fra.Ba.

