IL FOCUS

Nei giorni scorsi la Uil di Latina ha fatto un focus sugli infortuni sul lavoro per Covid, ma il problema sicurezza deve essere guardato in un'ottica più ampia considerando che i morti sul lavoro nel 2020 in Italia, al di là del Covid, sono stati più di mille. E per cambiare passo c'è bisogno di partire dalla scuola: «E' necessario fare un salto culturale iniziando proprio dai più giovani perché non bastano i controlli, ci vuole la formazione», ha detto il segretario della Uil di Latina Luigi Garullo che sta comunque costruendo un focus anche sui contagi nell'età scolare, nella fascia di età 0 18 anni. Il report non è ancora dettagliato, ma la Uil è già in grado di fornire qualche dato: «L'indagine epidemiologica ci dice che nel Lazio abbiamo 166 mila 714 contagi nella fascia di età 0 - 18 anni. Altri 144 mila casi si registrano invece sopra i 19 anni, nell'ambito universitario. In provincia di Latina i casi totali nell'ambito della popolazione scolastica, in questi mesi, sono stati 1.801 spiega Garullo - Questo però, attenzione, non significa che i contagi sono avvenuti necessariamente in classe. E' una situazione difficile e complicata, fino a quando i vaccini non daranno il loro effetto nel tempo, l'unica cosa su cui possiamo contare solo alcune semplici regole sui comportamenti individuali che devono essere scrupolosi». In questi giorni, con il rientro in classe del 50% degli studenti degli istituti superiori si è ripresentato, prepotentemente il tema trasporti perché, nonostante l'aumento dei pullman, il sovraffollamento dei mezzi esiste, soprattutto nelle ore di punta. Ecco perché, secondo Garullo, i mesi che abbiamo davanti saranno ancora difficili: «Dovremmo ancora fare i conti con restrizioni, distanziamento e misure di sicurezza. Ci preoccupa l'evolversi di questa emergenza, ma sul tema della sicurezza si può fare di più». Fondamentale ovviamente lo screening tra i più giovani che nei giorni scorsi hanno accolto l'invito del Prefetto Maurizio Falco ad effettuare i tamponi rapidi per il rientro in classe in sicurezza.

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA