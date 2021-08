Sabato 14 Agosto 2021, 05:02

L'ANNUNCIO

Un bando per assumere a tempo indeterminato 45 autisti in vista dell'ampliamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta nel territorio comunale di Latina. È quello pubblicato dall'Azienda dei beni comuni - e dal Comune - per la ricerca di autisti in possesso della patente di categoria C per la conduzione dei mezzi da impiegare nel porta a porta spinto su tutta la città.

Abc prosegue quindi le programma di assunzioni per il porta a porta, dopo le stabilizzazioni - avvenute in passato - degli interinali. In dettaglio, questo bando è un avviso di selezione per il profilo di Operaio addetto allo spiazzamento, raccolta e attività ambientali, terzo livello del contratto nazionale di lavoro dei servizi ambientali Utilitalia. «Vi appartiene - si legge nell'avviso - il personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell'ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo». Il trattamento economico sarà quello previsto dal contratto nazionale; la selezione sarà aperta a tutti i candidati con i requisiti previsti, tra cui quelli di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, o extraeuropei con permesso di soggiorno; conoscenza della lingua italiana; godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano il rapporto con enti o aziende pubbliche. Le domande, compilate secondo il modello allegato all'avviso pubblicato sul sito dell'Azienda e sul sito del Comune, dovranno essere spedite, a mezzo raccomandata 1 A/R entro e non oltre il 30 settembre, all'Azienda per i beni comuni di Latina, via Monti Lepini, 44/46, 04100 Borgo San Michele-Latina. Se il presidente del cda di Abc, Gustavo Giorgi, ha sottolineato come «la pubblicazione del concorso conferma il pieno rispetto dei piani e dei programmi di sviluppo aziendale dell'amministrazione Coletta, tutti confluiti nei bilanci di Abc approvati in Consiglio comunale», il direttore generale, Silvio Ascoli, ha ribadito «la ferma volontà dell'azienda di reclutare le migliori risorse disponibili ad oggi sul mercato al fine di poter garantire il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi fissati dalla proprietà».

Nel marzo scorso, Abc aveva stabilizzato i 50 lavoratori interinali che avevano prestato servizio anche sotto il precedente gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, Latina Ambiente. Nell'ottobre 2020, Abc aveva lanciato l'avviso pubblico per selezionare 30 operatori a tempo indeterminato e full time per il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Un anno prima ancora, nell'ottobre 2019, vi fu l'avviso di selezione per 22 operai. Abc, al suo avvio il 1 gennaio 2018, aveva inoltre riassorbito la forza lavoro di Latina Ambiente.

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA