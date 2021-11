Venerdì 5 Novembre 2021, 05:04

IL PROCESSO

Si conclude con un'assoluzione piena il processo di primo grado a carico dell'architetto Ventura Monti, accusato di abuso d'ufficio e reati edilizi per i lavori di ampliamento della gradinata dello Stadio Francioni di Latina. I giudici del collegio penale, presieduto da Gian Luca Soana, hanno assolto Monti «perché il fatto non sussiste». Il pubblico ministero Giuseppe Miliano aveva chiesto la condanna a due anni di reclusione per l'ex dirigente del Comune.

Gli abusi edilizi erano già andati in prescrizione mentre l'abuso d'ufficio no, ma i giudici hanno comunque emesso un verdetto che supera la questione della prescrizione. L'avvocato difensore, Tommaso Pietrocarlo, aveva chiesto l'assoluzione sostenendo la legittimità dell'intervento che era previsto nel Bilancio dell'epoca e negando fermamente l'ipotesi di un'azione illegittima a favore della società Latina Calcio, così come ipotizzato dall'accusa. Al termine della camera di Consiglio i giudici del collegio penale hanno accolto la tesi difensiva disponendo l'assoluzione, ma per conoscere le motivazioni sarà necessario aspettare al massimo tre mesi.

Il processo appena concluso rappresenta una sorta di appendice di Olimpia. Dopo un inizio difficoltoso, l'udienza del filone principale è fissata al primo marzo 2022. Nell'ultima seduta i giudici hanno negato la possibilità di utilizzare le intercettazioni ambientali a carico di Pasquale Maietta, uno dei principali imputati di Olimpia. La decisione arrivò a luglio quando i giudici accolsero l'eccezione presentata dagli avvocati Leonardo Palombi e Filippo Dinacci, legali dell'ex parlamentare. Tra gli imputati figurano anche i nomi di Paola Cavicchi, dell'ex sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi insieme ad altre 26 persone.

