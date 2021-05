6 Maggio 2021

IL PIANO

Forza di volontà e olio di gomito per allestire, nel più breve tempo possibile, la maxi Hub di Latina in grado di inoculare duemila dosi al giorno di vaccini anti-Covid. Sono iniziati ieri mattina i primi interventi necessari per adeguare la sede dell'ex Rossi Sud, di proprietà della Provincia di Latina, alla nuova destinazione di centro di somministrazione. I volontari della Croce Rossa chiamati a raccolta si sono presentati puntuali al raduno fissato nel sito, lungo la strada regionale Monti Lepini all'ingresso della città, e dopo una prima ricognizione si sono rimboccati le maniche e messi subito all'opera. Si procederà spediti ha spiegato Giancarlo Rufo, presidente Croce Rossa del comitato di Latina , con il piede sull'acceleratore, come da richiesta della Asl di Latina, della Regione Lazio e del generale Figliuolo che ha un interesse particolare anche su questa struttura. Si lavora, salvo imprevisti, per aprire lunedì 10 maggio alle vaccinazioni. A volte si riesce anche anticipando di un giorno, altre volte è necessario un giorno in più. Fortunatamente c'è una struttura già presente e non c'è la necessità di fare grossi allestimenti. Sappiamo che l'obiettivo è il 10 maggio. Via subito la moquette dal pavimento interno della struttura adibita alle grandi esposizioni, in attesa dell'arrivo di mezzi da Roma con strumenti e arredi indispensabili per la realizzazione di una Hub vaccinale al coperto. A dirigere tutte le operazioni Michele Pastorello, coordinatore del Cone (Centro operativo nazionale d'emergenza). Una ditta specializzata, già ieri, ha effettuato prelievi negli impianti per le analisi della legionella. Come Provincia ha affermato il presidente Carlo Medici effettueremo il cambio dei filtri degli impianti termici. Previsti piccoli interventi su intonaci e il taglio dell'erba nell'area esterna. La Croce Rossa provvederà ad un intervento preventivo di derattizzazione.

«Nell'Hub di via Monti Lepini sarà somministrato il farmaco Pfizer», spiega Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale della Asl di Latina,restando però cauto sulla data del 10 maggio.

Il sito dell'ex Rossi Sud è stato già utilizzato, al suo esterno, per l'emergenza pandemica quale luogo di effettuazione dei tamponi Covid e ora si prepara all'ultima sfida contro il Coronavirus. La Croce Rossa ha chiesto l'utilizzo fino alla fine dell'anno, ha aggiunto il presidente Medici. La nuova Hub, che si aggiunge agli altri tre centri vaccinali di Latina (centro anziani Vittorio Veneto, teatro San Francesco e Icot) e ad un'altra decina dislocati in provincia, sarà interamente gestita dalla Croce Rossa. Non soltanto in termini di logistica, di accoglienza e di servizi di segretaria, ma anche fornendo personale sanitario, medici e infermieri, che fanno parte della struttura nazionale, ha tenuto a precisare il presidente Rufo.

Rita Cammarone

