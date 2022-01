Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:02

GAETA

E' stato allestito a Gaeta il cantiere per l'attesa realizzazione dei lavori di riqualificazione del molo Santa Maria, nell'ambito del progetto Litorale laziale: un mare di miglioramenti, suddiviso in tre lotti e finanziato dalla Regione per 1.787.000 euro nel quartiere medievale della città.

Tempo presumibile dell'inizio dei lavori una decina di giorni. Avere un centro storico con una passeggiata ricoperta di asfalto non era più concepibile - sottolinea il sindaco Cosmo Mitrano - Ora abbiamo i fondi per riqualificare anche quell'area, valorizzare il centro storico e completare quella che è la splendida porta d'accoglienza culturale e paesaggistica di tutto il Golfo di Gaeta.

Gli interventi riguarderanno inoltre la sistemazione della banchina antistante il piazzale Caboto, la realizzazione di un parapetto a protezione dei pedoni verso il mare, una pista ciclopedonale, il rifacimento della pavimentazione, opere per la regimentazione delle acque e la piantumazione di nuove essenze arboree.

Non trova però il gradimento di tutti il progetto, che, secondo la portavoce di Gaeta Comunità di Valore, Sabina Mitrano, non tiene conto dei vincoli storici e paesaggistici che caratterizzano il quartiere antico di Gaeta.

Il Molo Santa Maria - aggiunge - è il cuore della storia, il luogo dove è nata la città di Gaeta, e il progetto che si vuole realizzare ci lascia esterrefatti per la sua superficialità. Il primo intervento riguarda la pista ciclabile: il primo tratto arriva alla fine del Lungomare e si interrompe perché non esiste un percorso su piazzale Caboto né sul piccolo tratto davanti alla Capitaneria di Porto, chiuso da un cancello che priva i cittadini di accedervi. E, secondo il progetto, ricomincia dalla piazzetta antistante la gelateria Il Molo' per arrivare per circa cento metri a Punta Stendardo. La pista in questo modo invaderà anche la passeggiata del centro storico senza alcun beneficio per la mobilità della zona. Ci ha poi lasciato interdetti leggere che questo luogo non ha particolari connotazioni storiche. E invece nata proprio qui la città di Gaeta, qui è nato il rapporto strettissimo tra i cittadini e il mare.

Sandro Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA