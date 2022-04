Lunedì 11 Aprile 2022, 08:59

Controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati consumati nella città di Aprilia da parte dei militari del reparto territoriale diretti dal colonnello Paolo Guida. Nello specifico, nelle giornate dell'8 e 9 aprile, con la partecipazione dei comparti di specialità, Nas e Nil di Latina, cinofili del Nucleo Roma di Santa Maria Galeria e il Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare, sono state controllate 220 persone, 95 autovetture e 8 attività imprenditoriali.

Effettuate diverse perquisizioni personali e veicolari nell'ambito dei controlli che hanno portato al ritiro di 3 patenti e segnalazioni per possesso di cocaina alla Prefettura di Latina. In due esercizi commerciali sono stati trovati lavoratri in nero, alla fine per le irregolarità sono scattate sanzioni amministrative per oltre ventimila euro. L'attenzione del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia rimane alta e costante sull'intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini, specie per quanto concerne la tutela ed il rispetto delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.



«Continueranno i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall'Arma dei Carabinieri - spiega il colonnello Guida - affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando commercianti e cittadini al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati, è difatti fondamentale la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza la quale è invitata a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza». Daniele Ronci

