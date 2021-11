Martedì 16 Novembre 2021, 05:03

SERIE A2

Un Lautier non fa primavera, ma in questo autunno iniziato per la Benacquista Latina con 5 sconfitte nelle prime sei gare giocate, muove la classifica e fa morale. Il netto successo (83-70) incassato domenica contro Ferrara ha bagnato il debutto di Dwayne Lautier in maglia nerazzurra (in verità contro gli emiliani, Latina ha indossato la fluorescente canotta orange) con la miglior prestazione della stagione. I numeri, impietosi nelle ultime cinque gare tutte perse, stavolta esaltano i pontini. I punti segnati sono la maggior evidenza: gli 83 rifilati agli estensi sono quasi 20 in più dei 64.5 insaccati in media nelle prime 6 gare. Lautier, che aveva giocato la prima parte del campionato a Udine (seconda nel girone Verde) ha sciorinato la sua miglior prova di stagione con il top personale di punti (15) valutazione (24) e assist (5). Trascinati dal suo entusiasmo anche le altre due guardie hanno ritoccato i top del torneo in corso.

Henderson ha alzato l'asticella a 23 punti, 71% da tre (5/7) 8 rimbalzi, 5 assist e 29 di valutazione; Mouaha è letteralmente esploso nella quarta frazione trascinando Latina con 11 punti in fila chiudendo col record di segnature in un match nei tre anni che gioca in A2 (22 punti) grazie al 7/8 nel tiro in azione.

PRIMO PASSO

La vittoria è benzina nel motore Benacqusita, ma è solo un primo passo. Latina ora non è più ultima da sola nel girone Rosso, avendo agganciato a quota 4 Fabriano, Stella Azzurra Roma e la stessa Ferrara, ma ora nelle prossime due domeniche entrambe in trasferta (San Severo e Forlì) dovrà confermare le buone impressioni suscitate: «Era importante tornare a vincere e l'abbiamo fatto - sottolinea il coach vincente Franco Gramenzi - anche se Ferarra aveva la pesante assenza di Fabi. Col nuovo sistema, due stranieri come guardie, la squadra ha risposto bene. C'è stata una flessione nel terzo quarto, e lì dobbiamo lavorare: possiamo fare molto meglio, era normale aspettarsi qualcosa in più perché c'erano due stranieri in campo. Dobbiamo salire di rendimento».

Da lavorare sui tiri liberi (solo il 62% a cronometro fermo per Latina con 16/26 dalla lunetta) trovare continuità nel tiro dalla lunga (6/7 da tre nei primi 7', poi 2/17 nel resto del match) ed elevare l'apporto soprattutto da chi parte dalla panchina, dalla quale contro Ferrara il solo Mouaha s'è alzato fornendo un apporto determinante.

Stefano Urgera

