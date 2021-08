Martedì 31 Agosto 2021, 05:02

LA PRESENTAZIONE

Laura coraggio. Storia di forza e coraggio raccontata da una mamma speciale'. Ossia come affrontare il percorso a ostacoli di un figlio autistico, un'esperienza che Mariarosaria Canzano ha voluto mettere a disposizione ad altri genitori racchiusa in un volume presentato ieri mattina presso il centro di riabilitazione Erre-D di via dei Piceni a Latina.

Perché è in questa struttura che Laura, la figlia oggi 12enne dell'autrice, è stata seguita e aiutata a superare le difficoltà di una condizione difficile, nella quale il rischio maggiore è quello di restare isolati e lontani dal mondo normale'. Il centro peraltro combatte da quasi un anno una battaglia insieme ad altre strutture che si occupano di bambini in età evolutiva affetti da ritardi psicomotori o da particolari forme di autismo ma anche di persone anziane con sclerosi multipla per ottenere dalla Regione le risorse necessarie a far ripartire a pieno regime le proprie attività visto che a dicembre dello scorso anno i titolari sono stati costretti a sospendere le terapie nei confronti di circa un terzo dei propri pazienti e a fare a meno di una decina di operatori a causa dei fondi insufficienti. Un problema che resta ancora da risolvere a pieno.

«Stiamo riprendendo gradualmente spiega l'amministratore Vincenzo Pagano i pazienti che avevamo dovuto escludere ma l'attività viaggia ancora a regime ridotto anche se è aperta una linea di collaborazione con il direttore generale della Asl che si è mostrata disponibile a risolvere il problema della nostra e di altre strutture convenzionate con il servizio sanitario nazionale. Speriamo che vengano inserite in bilancio le risorse necessarie a farci riprendere le terapie garantendo assistenza a tutti i pazienti, anche quelli che purtroppo conclude Pagano abbiamo dovuto abbandonare nostro malgrado».

Elena Ganelli

