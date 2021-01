L'INIZIATIVA

Chiusura al traffico veicolare del lato sinistro del lungomare ogni ultima domenica del mese per tutto il 2021; un concorso fotografico; la produzione di audiovisivi sulle bellezze naturali. Il Comune di Latina intende valorizzare così la Marina, con iniziative contenute nella delibera di indirizzo approvata ieri pomeriggio dalla giunta. Nell'atto si ricorda come «le potenzialità naturalistiche del territorio rappresentino una risorsa meritevole di essere valorizzata in diverse modalità e con diversi strumenti in tutte le sue potenzialità per diventare opportunità di conoscenza e condivisione da parte dei cittadini di Latina e degli altri Comuni dei valori della tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, della partecipazione, della mobilità sostenibile e del benessere fisico; la Marina di Latina, in particolare nel tratto di strada che va da Capoportiere a Rio Martino (lato sinistro), rappresenta uno dei contesti che maggiormente si presta a questa valorizzazione per le bellezze del paesaggio, le biodiversità presenti e il valore aggiunto costituito dalla presenza dei laghi costieri inseriti nella zona protetta del Parco de Circeo». Ma si sottolineano anche la presenza della ex centrale nucleare e «una qualità non ottimale delle acque di balneazione che in passato hanno rappresentato un limite alla fruizione piena del litorale». Per questo, si decide ora di «avviare interventi di valorizzazione del lungomare, con interventi di promozione ecologica, naturalistica, sportiva, con la partecipazione di associazioni e cittadini»: l'ultima domenica dei mesi del 2021, ad esclusione di giugno, luglio e agosto, il lato sinistro del lungomare sarà chiuso al traffico dalle 9 alle 17. Inoltre, si dà mandato agli uffici affinché «venga realizzato un audiovisivo che possa mettere in evidenza le ricchezze ambientali e naturalistiche, e venga promosso un concorso fotografico che tragga spunto dal tema del valore delle zone umide e della ricchezza della biodiversità del territorio, per rinnovare il valore dell'adesione al trattato di Ramsar nel suo cinquantenario». A questo scopo vengono impegnati 14mila euro. Di valorizzazione della Marina si parlerà anche nel Consiglio comunale convocato ieri per il 2 febbraio (e per il 3 febbraio in seconda convocazione), con una mozione sul tema, presentata dal consigliere comunale di opposizione Olivier Tassi (Misto). La seduta vede anche un punto richiesto dall'opposizione sulla posizione dell'assessore alle Attività produttive, Simona Lepori, ma sarà probabilmente inserita anche la proroga dal 31 gennaio al 30 giugno per il pagamento del nuovo canone patrimoniale.

An. Ap.

