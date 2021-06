L'INDAGINE

E' finita a Latina con tre arresti la latitanza di un 42enne di nazionalità rumena, Lucian Arian Boncu, destinatario di un mandato di cattura europeo perché condannato a 20 anni di reclusione con l'accusa del tentato omicidio di un giornalista. L'uomo è stato fermato in pieno centri cittadino nella mattinata di martedì, mentre usciva dalle porte dell'Hotel Europa. Insieme a lui erano stati individuati anche due complici, inizialmente solo denunciati a piede libero e ora invece finiti agli arresti. Ulteriori approfondimenti investigativi da parte degli uomini della squadra mobile hanno infatti dimostrato che i due connazionali del ricercato, un 30enne e un 44enne, avevano messo in atto una serie di strategie per favorire la fuga e la latitanza di Boncu. Gli investigatori di Latina, guidati dal vicequestore Giuseppe Pontecorvo, attraverso la direzione centrale di Polizia Criminale avevano avuto notizia che il rumeno oggetto del provvedimento restrittivo sarebbe passato proprio per il capoluogo pontino, dove forse intendeva trattenersi per qualche tempo. Hanno quindi individuato sul territorio uno dei suoi fiancheggiatori e lo hanno pedinato fino all'hotel in pieno centro. Hanno atteso poi con pazienza, appostati all'esterno, di entrare in azione. E martedì mattina hanno individuato i tre uomini proprio davanti all'albergo. I poliziotti della squadra mobile hanno accertato che i due complici avevano prenotato due stanze fornendo i propri documenti di identità e pagando tutto in contanti. Usando uno stratagemma hanno però eluso il controllo dei receptionist dell'hotel per poter far entrare anche il connazionale. Non hanno però fatto i conti con le telecamere di sorveglianza interne alla struttura, che hanno immortalato Boncu mentre a torso nudo si spostava da una camera all'altra prenotata a nome dei due complici. Le immagini sono state acquisite e visionate e hanno offerto il riscontro che i poliziotti aspettavano. Così è bastato appostarsi all'esterno e attendere la loro uscita per procedere alla cattura. Il 42enne, che nel suo Paese aveva pianificato l'omicidio di un giornalista che aveva scritto articoli non graditi, è stato immediatamente arrestato, condotto negli uffici della questura e poi trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Per i due complici invece l'arresto è scattato 24 ore più tardi, ora sono in attesa del giudizio per direttissima.

Laura Pesino

