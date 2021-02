L'INDAGINE

Si nascondeva a Cisterna sperando di sfuggire alle autorità croate. Ma ieri i carabinieri della stazione di Borgo Podgora hanno individuato e arrestato una ragazza di 25 anni, Pamela Miliac. Su di lei pendeva un mandato di cattura europeo perché era stata condannata per il reato di furto aggravato. Dopo un iniziale periodo di latitanza di Croazia, la 25enne è riuscita a lasciare il proprio Paese trovando rifugio a Cisterna dove sperava di passare inosservata. Ma così non è stato, la giovane è stata notata e su di lei si sono concentrate le indagini dei carabinieri per verificarne l'identità. Una volta raccolti tutti gli elementi necessari i militari sono entrati in azione notificando il provvedimento di cattura e rinchiudendola in carcere. L'operazione è stata portata a termine secondo quanto prevede la normativa sul mandato d'arresto europeo, introdotto nel 2004 per superare le lunghe procedure di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione Europea. Il procedimento giudiziario semplificato, emesso dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro dell'UE, è infatti valido in tutto il territorio dell'Unione europea e consente di assicurare alla giustizia gli indagati in maniera più rapida.

