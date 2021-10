Domenica 3 Ottobre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE C

Per dimenticare gli ultimi due passaggi a vuoto il Latina Calcio 1932 proverà a compiere il colpaccio questo pomeriggio, alle 17.30, a Torre del Greco. I nerazzurri saranno impegnati contro una Turris in gran spolvero nella settima giornata del girone C di Lega Pro. Due formazioni che stanno attraversando periodi di forma opposti, ma di certo non mancano le motivazioni agli uomini di mister Di Donato, come ammesso dallo stesso allenatore nella conferenza stampa pre gara. «Abbiamo svolto una rifinitura molto buona, ho visto tutti i ragazzi sul pezzo, sono contento dell'andamento della seduta per la partecipazione, la cura dei particolari e per l'intensità messa sul terreno di gioco. Stiamo attraversando un periodo un po' cosi, ma in un campionato capitano degli incidenti di percorso, siamo consapevoli che dobbiamo fare un passo in avanti, sarà fondamentale ricompattarsi e superare il periodo negativo». Negli ultimi giorni Di Donato ha provato a cambiare qualcosa a livello tattico, il Latina potrebbe accantonare il 4-4-2 per il 4-3-3, nel tentativo di avere maggiore presenza in mezzo al campo e più vivacità in attacco. Di Donato, però, non si sbilancia: «Vedremo se ci saranno delle modifiche, abbiamo visto la Turris, stiamo valutando delle contromisure, ma a prescindere dalle situazioni tattiche è l'atteggiamento l'aspetto determinante. Sono necessari corsa e desiderio di emergere, nessuno ci farà dei regali, dobbiamo essere aggressivi e arrivare prima degli altri sulle seconde palle. Stiamo utilizzando ragazzi che devono crescere, molti di loro non si sono mai trovati a giocare partite del genere contro avversari navigati. Per questo parliamo di processo di crescita, ma è chiaro che dobbiamo farlo in fretta». La Turris sta vivendo un periodo assolutamente positivo, ma il Latina non ha paura: «Affrontiamo una squadra esperta, con una linea avanzata di livello e una difesa molto strutturata. Servirà grande attenzione, cercando di non commettere quegli errori che non ci hanno permesso nelle ultime gare di conquistare punti».

LE SCELTE

Davanti a Cardinali, confermata la linea a quattro con il rientro di Esposito al centro della difesa. In mediana Amadio favorito nel ruolo di play con Tessiore e Barberini intermedi, mentre in avanti Rosseti e uno tra Mascia e Di Livio, dovranno sostenere Carletti. Il match arbitrato da Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Eleven Sports.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA