Quarta vittoria casalinga consecutiva e in tutto fanno sei al Francioni. Un Latina che si dimostra implacabile davanti al proprio pubblico, si ritrova a metà del percorso dopo l'1-0 inflitto domenica al Catania. Venti i punti in classifica e altrettanti ancora da conquistare per festeggiare la permanenza nel campionato di Lega Pro, l'obiettivo prefissato all'inizio di una stagione non semplice ma che, a poco a poco, sta regalando delle soddisfazioni ai nerazzurri. Al Francioni non c'è avversario che tenga dal 30 ottobre a questa parte, chi in un modo chi un altro, è costretto ad arrendersi alla forza d'urto dei pontini, bravi a sistemare la pratica siciliana dopo un avvio di partita complicato. Ci ha messo un po' il Latina ad entrare in partita, ma una volta trovato il gol grazie alla magia di Adama Sane, ha controllato agevolmente la situazione correndo giusto un paio di pericoli nel finale caratterizzato dall'arrembaggio, poco efficace, del Catania.

COMPATTEZZA

Così come era accaduto con Fidelis Andria e Messina, il Latina ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo, chiudendo la sfida con la porta inviolata. Una solidità difensiva che sta diventando una piacevole consuetudine (in casa) per una squadra che nei primi due mesi di campionato aveva palesato più di qualche problema in fase di non possesso. Di Donato nelle ultime settimane ha lavorato molto sui dettagli, focalizzando l'attenzione su quegli errori gratuiti che in passato erano costati parecchio ai nerazzurri. Oggi, invece, si vede una squadra più attenta e ordinata che contro il Catania ha concesso relativamente poco. In più, va sottolineato il momento positivo di Cardinali, portiere di sicura affidabilità, decisivo in un paio di occasioni, specie sul temutissimo Moro. Il capocannoniere del girone C di Lega Pro, autore di 16 reti fino a questo momento, ha toccato pochissimi palloni e non è un caso. Come ribadito in conferenza stampa da Di Donato, ora serve un ulteriore passo avanti, ovvero proporre questo tipo di prestazioni anche nelle sfide in trasferta, a partire dalla prossima con il Monopoli.

GOL PESANTE

Non aveva brillato particolarmente fino al 28', poi all'improvviso Sane si è preso la scena con una giocata da applausi, al termine di un'azione ideata con straordinaria lucidità da Amadio, sempre più leader del centrocampo. Per il centravanti senegalese classe 2000 si tratta della quarta realizzazione stagionale dopo la rete con il Picerno e la doppietta rifilata al Campobasso. Segna in tutti i modi, di testa, con il destro e, come accaduto con il Catania, anche con l'altro piede. Velocità, determinazione, senso del gol e ancora tanta voglia di stupire. Lo stesso desiderio che accomuna tutto il gruppo pontino pronto a conquistare altri venti punti per tagliare il traguardo salvezza. Si spera, il prima possibile.

