CALCIO, SERIE DEffettuato il giro di boa, il Latina Calcio 1932 primo delle classe ricomincia dalla trasferta di Santa Maria Capua Vetere. Il girone d'andata, ma con due gare ancora da recuperare, è andato in archivio con tre pareggi di seguito e oggi pomeriggio, alle 14.30 contro il Gladiator, la formazione di Raffaele Scudieri tenterà di bissare il successo dell'andata. Da settembre a queste parte tanto è cambiato, tranne le ambizioni dei pontini pronti ad allungare il passo da qui al termine della stagione.PARLA IL MISTERIl Gladiator non sta attraversando un momento agevole ed è in piena zona play out, ma il tecnico del Latina non si fida: «Affrontiamo questa sfida con fiducia - ammette Scudieri -, così come abbiamo sempre cercato di fare in queste prime 15 gare. Non dimentichiamo che siamo in testa insieme alla Vis Artena, anche se la classifica va sempre vista nell'ottica dei match ancora da recuperare. Ce la giocheremo su un campo difficile contro una buona squadra. Come noi, anche loro avranno qualche defezione, ma abbiamo voglia di vincere». A proposito di defezioni, mancherà il difensore Allegra uscito anzitempo contro l'Arzachena a causa di un colpo all'occhio. Torna tra i disponibili Corsetti e aumentano le possibilità di vedere il bomber Di Renzo dal primo minuto. «Allegra non sarà della gara, con lo staff medico abbiamo deciso di fermarlo anche perché è in diffida e già sappiamo che il 3 marzo recupereremo con il Muravera. Out anche Sevieri, un elemento importante per noi. Nelle prossime due settimane siamo attesi da un vero tour de force e proprio per questo voglio avere tutti i giocatori a disposizione». Il Latina non vince in campionato dalla trasferta di Carbonia, è giunto quindi il momento di tornare ai tre punti come sottolineato dallo stesso Scudieri: «Noi dobbiamo entrare nell'ottica che giocheremo fino alla fine per cercare di battere tutti, perché siamo il Latina e perché non dobbiamo avere preferenze tra gare in casa e fuori. Sappiamo che il Gladiator è un buona squadra, lo hanno già dimostrato nella partita dell'andata gli ultimi 20 minuti. Ha dei buoni giocatori, ha cambiato anche allenatore e può contare su motivazioni importanti. Dobbiamo fare tutto il necessario per rappresentare al meglio Latina e per continuare a stare ai vertici».MATCH IN DIRETTALa gara odierna sarà arbitrata da Leonardo Mastrodomenico di Matera, coadiuvato da Gianluca Scardovi di Imola e Alberto Amoroso di Piacenza. I tifosi nerazzurri potranno vedere la partita in diretta in maniera gratuita collegandosi con la pagina Facebook Latina Calcio 1932.Davide Mancini