28 Aprile 2021

CALCIO, SERIE D

Il Latina Calcio 1932 torna in campo dopo 18 giorni e con un nuovo allenatore. L'ultima apparizione dei pontini, infatti, risale a sabato 10 aprile, giornata caratterizzata dalla sconfitta interna contro il Latte Dolce Sassari che ha portato alle dimissioni del tecnico Salvatore Ciullo. Oggi pomeriggio, alle 15 al Francioni, sarà di nuovo Raffaele Scudieri a guidare la formazione nerazzurra nel recupero della quarta giornata di ritorno contro il Cassino. All'andata la squadra di Grossi fu la prima a sconfiggere i pontini, un ko che Corsetti e compagni desiderano vendicare per avvicinarsi alla Vis Artena, seconda della classe, attualmente a +4 sui nerazzurri. Il Latina ha avuto a disposizione quasi tre settimane per recupere le energie necessarie in vista di un finale di stagione da vivere all'insegna del rilancio. Con dieci incontri da disputare (sette più 3 recuperi in totale), l'obiettivo è provare a fare bottino pieno dando così un senso diverso alla stagione. La popolarità di società, giocatori e tecnico è ai minimi storici, serve dunque un cambio di passo per concludere in maniera dignitosa il campionato e buttarsi a capofitto sui play off. La matematica dice che anche la lotta per il primo posto (distante 17 lunghezze, potenzialmente 8) è ancora aperta, la logica però impone riflessioni completamente differenti.

LE SCELTE

Il club resta in silenzio, ma almeno sul campo è ora di tornare a farsi sentire. Scudieri si ripresenterà con il consueto 3-4-3 per abbattere il muro che sarà eretto dall'undici di mister Grossi. Si torna quindi all'antico con Alonzi tra i pali, linea difensiva a tre formata da Esposito, Allegra e Giorgini, in mezzo al campo cabina di regia affidata a Sevieri e Barberini supportati da Teraschi e Pompei. Da sciogliere le ultime riserve legate al trio offensivo: Corsetti, Alessandro e Sarritzu si contendono due maglie con Di Renzo riferimento centrale. Out Bardini, Mastrone e Di Emma. Il match odierno sarà arbitrato da Fabio Franzò di Siracusa, coadiuvato da Mattia Roperto di Lamezia Terme e Lorenzo Gatto di Collegno. I tifosi nerazzurri avranno la possibilità di seguire l'incontro attraverso la diretta (a pagamento) sul profilo facebook ufficiale Latina Calcio 1932'.

FEMMINILE

Primo gol, e primo punto stagionale per la Women Latina Calcio 1932 sul campo della Lazio Calcio Femminile. Ancora una volta, però, come già successo al termine della gara di sette giorni prima in casa del Monterotondo, le pontine escono dal campo con la forte consapevolezza che, con un po' più di cattiveria sotto porta, si poteva portare a casa l'intera posta in palio. A passare per prime in vantaggio sono state le padrone di casa con la rete messa a segno da Biasotto al 28', dieci minuti dopo è Ietto a firmare il pari. Prossimo impegno domenica 2 maggio alla ex Fulgorcavi contro la Lazio C5 Golbal con l'auspicio di centrare la prima affermazione.

Davide Mancini

