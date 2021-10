Domenica 31 Ottobre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE C

Dopo tre gare amare il Latina Calcio 1932 riassapora con merito il dolce sapore del successo. Al Francioni, nello scontro diretto con la Fidelis Andria, finisce 1-0 grazie al colpo di testa di Jefferson nel primo tempo, un gol di straordinaria importanza per la classifica e il morale dei nerazzurri, oggi non più ultimi della classe.

LA GARA

Di Donato presenta un Latina versione 3-5-2 con l'inserimento dal primo minuto di Celli in difesa e la coppia d'attacco formata da Jefferson e Rosseti. Stesso sistema di gioco per l'Andria di Ginestra che punta tutto su Tulli e Bubas per scardinare la difesa nerazzurra. La partenza è di marca pugliese, già al 5' è Bubas, su sponda di Zampano, a provare il tiro da fuori che non preoccupa Cardinali. I padroni di casa sembrano un po' troppo legati e così l'Andria insiste con Tulli che, al minuto numero 8, va con il destro a giro dal limite senza inquadrare il bersaglio. A poco a poco però il Latina cresce e al 22' con Esposito di testa chiama all'intervento Dini. Tessiore e Atiagli iniziano a spingere con più decisione sulle corsie laterali e al 31' Rosseti ci prova dal limite con un destro velenoso che si schianta sul palo.

Il gol è nell'aria e arriva puntuale al 37': Tessiore lavora un gran pallone sulla sinistra, traversone preciso per Jefferson che di testa, sotto porta, non sbaglia. Terzo gol stagionale per il brasiliano e dedica speciale all'infortunato Spinozzi.

Nella ripresa è subito Latina con una incursione in area di Barberini stoppata sul più bello. Poi, Ginestra decide di cambiare completamente volto alla sua quadra, gettando nella mischia due attaccanti come Di Piazza e Alberti.

I pugliesi aumentano la pressione, senza però riuscire a sfondare. Fiutato il pericolo Di Donato inserisce Nicola per Atiagli e Carletti. Al 21' è Esposito di testa sugli sviluppi di angolo a sfiorare il raddoppio, Dini però è superlativo nel disinnescare sulla linea di porta la zuccata del capitano del Latina. Il momento è propizio e al 24' sono ancora i nerazzurri ad andare ad un passo dal gol: strappo di Di Livio sulla trequarti, conclusione dalla distanza respinta da Dini e sul comodo tap-in Nicolao conclude incredibilmente alto. I nerazzurri non la chiudono, dando speranze ai pugliesi che al 30' confezionano una concreta, quanta confusa, situazione pericolosa culminata con il destro alle stelle di Casoli da ottima posizione. Al 40' Di Piazza (in sospetta posizione di fuorigioco) si divora il pari, poi un minuto dopo Amadio si fa espellere in maniera ingenua. In un finale di fuoco è Marcucci a sprecare la palla del raddoppio, ma poco importa perché il Latina riesce comunque a portare a casa una vittoria d'oro.

Davide Mancini

