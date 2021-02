© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO, SERIE DSANTADI (SUD SARDEGNA) Vincere partite del genere significa fare un grande passo avanti verso la serie C. Il Latina vince contro un Carbonia che comincia ad accusare le fatiche degli impegni ravvicinati. I minerari hanno chiuso con la lingua da fuori per la fatica accumulata in questo periodo, a tutto vantaggio degli esperti pontini che sanno il fatto loro.Squadra quadrata, impostata benissimo da Scudieri con un 3-4-3 molto elastico. Esposito non è solo un porta fortuna, se ha giocato in serie A un motivo ci sarà, Giorgini si muove come un veterano, Sevieri e Barberini dettano i tempi, esce un attaccante, Alessandro, entra uno stratosferico Calabrese che tira da ogni posizione in cerca di fortuna. Poi c'è la ciliegina finale di quel Sarritzu, cuore ed anima sarda, capace di indovinare, con le sue eccellenti doti balistiche, un tiro che gonfia la rete di Carboni a tempo praticamente scaduto.Di Scudieri, eccellente la lettura del match, facile parlarne, ancor più facile parlare del signor Sacchi di Macerata incappato in una giornata nerissima. Al di là del rigore che poteva esserci su Piredda, e che, ovviamente, avrebbe cambiato totalmente l'esito della partita, il direttore di gara ha sbagliato tanto, compreso un vantaggio che avrebbe mandato in porta Serra.LA CRONACASi comincia con Sarritzu attivissimo ed il Carbonia che tenta il colpaccio. Soumarè prima (10') e Gjuci poi (13') non riescono ad impallinare Alonzi. Cappai chiede un rigore per fallo di Pompei (15'), l'arbitro nicchia. Partita che decolla al 20'. Lancio di Cestaro per Cappai che stoppa la palla e serve Piredda, tiro secco, Alonzi battuto, salva un difensore che fa muro. Esce Mastino per problemi muscolari, Mariotti immette Fredrich. Il Latina esce dal guscio al 27'. Corsetti scappa e crossa al centro, nessuno la tocca. Piredda per Gjuci (36'), la difesa chiude. Poi Latina: Cestaro sbaglia il retropassaggio, Salvaterra anticipa in spaccata Alessandro che si stava involando verso la porta sguarnita. Al 44' contropiede del Latina, Carboni vola ad evitare il peggio su tiro di Alessandro.Inizio di ripresa con diversi errori, il Latina alza i ritmi, Mariotti comincia con i cambi. I pontini non stanno di certo a guardare. Sarritzu appoggia per Calabrese, Salvaterra salva con Carboni che sembra ad un passo dalla capitolazione. Neroazzurri convinti. Sarritzu di testa, palla fuori. Poi al 30' la svolta. Piredda salta avversari come birilli, va giù in area e chiede il rigore. Trova un rosso per proteste. La partita prende fuoco con proteste continue. Proteste biancoazzurre al 42' quando Serra si lancia verso la rete ma l'arbitro non concede il vantaggio. Al 45' il gol ospite. Cross di Calabrese, Cestaro ribatte, Sarritzu, al volo, spara in rete: è lo 0-1. Per il Latina tre punti che vogliono dire primo posto riconquistato anche se il Monterosi deve recuperare cinque partite.IL TABELLINOCarbonia (4-3-1-2): Carboni; Salvaterra, Serra, Cestaro, Mastino (21pt Fredrich); Isaia (15' st Sivaletta), Piredda, Russu (26' st Palombi); Soumarè (43' st Bagaglini); Gjuci (15' st Cannas), Cappai.All. Mariotti 7Latina (3-4-3): Alonzi; Di Emma (22' st Allegra), Esposito, Giorgini; Mastrone (43' st Calagna), Barberini, Sevieri, Pompei; Corsetti, Alessandro (20' st Calabrese), Sarritzu (46' st Atiagli).All. ScudieriArbitro: Sacchi di MacerataRete: 45' st Sarritzu (L)Note: Espulso al 30' st Piredda (C) per proteste. Ammoniti: Di Emma (L), Piredda (C), Salvaterra (C). Angoli: 4-4.Giampaolo Cirronis