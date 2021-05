19 Maggio 2021

Il ko dell'andata ancora brucia e il Latina Calcio 1932 ha tutta l'intenzione di prendersi una rivincita. Certo è che stavolta i punti in palio tra Latina e Vis Artena avranno un valore doppio, visto e considerato che entrambe le formazioni, divise da un solo punto in classifica, si stanno giocando la possibilità di arrivare dietro al Monterosi, piazzamento utile per beneficiare di un piccolo vantaggio nella lotteria dei play off. Ieri mattina la LND ha comunicato che il match tra la formazione di Scudieri e quella di Perrotti si disputerà con un giorno di anticipo rispetto al previsto, ovvero sabato 22 alle ore 16. A tre mesi dall'ultima volta, i nerazzurri tenteranno di ricominciare a vincere nel proprio stadio, impresa divenuta incredibilmente complicata, come dimostrato anche nell'ultimo incontro pareggiato con il Team Nuova Florida. Per un Latina allergico alle formazioni laziali del girone G (contro le quali non ha mai vinto), ci sarà bisogno di una prestazione simile a quelle di inizio stagione, quando l'undici di Scudieri era solito segnare raffiche di gol e chiudere a doppia mandata la porta. Di quella squadra brillante è rimasto poco ed è necessario un cambio di passo per chiudere l'annata nel miglior modo possibile. Il Latina, che dovrà recuperare una partita in più rispetto ai prossimi avversari, potrà contare nuovamente sul portiere Alonzi e il centrale difensivo Allegra, ma deve fare i conti con un piccolo problema muscolare accusato da Esposito, in dubbio per la sfida di sabato. Non manca però una buona notizia, quella del ritorno in campo del centrocampista Garufi, out dall'autunno scorso dopo la rottura del crociato.

FEMMINILE

Non è stata una domenica da ricordare nemmeno per il Latina Women 1932 caduto in casa contro l'Atletico Lodigiani (4-1) .Domenica in casa della Pro Calcio Castel Madama è in programma l'ultima giornata di un mini torneo giocato al di sotto delle attese. Male anche il Nuovo Latina Lady di mister Marco Pupatello, ko con il Ladispoli e pronto ad affrontare in trasferta il Grifone Gialloverde.

Davide Mancini

