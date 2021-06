CALCIO, SERIE D

Il Latina chiude il campionato con un successo nel derby con il Formia (3-2), il modo migliore per preparare i play off in programma mercoledì contro la Nocerina. Semifinale a cui non prenderà parte invece la squadra di Amato che avrebbe dovuto vincere al Francioni per poter sperare di conquistare la quinta posizione. A decidere l'incontro sono stati i gol di Alessandro (nel primo tempo), Calagna e Calabrese nella ripresa.

LA PARTITA

Come previsto il tecnico del Latina Scuderi effettua un ampio turnover, mentre Amato risponde con la formazione tipo. Gli ospiti spingono e al 12' è Chinappi a spaventare Ciammaruconi con un destro velenoso che si spegne a lato di poco, poi è Zonfrilli al 19' a tentare la percussione in area di rigore, con un conclusione centrale. Il Latina tenta di colpire in ripartenza puntando soprattutto sulla velocità di Calagna e Alessandro, ma di occasioni vere non se ne vedono. Al 25' il Formia va ad un passo dal vantaggio: prima è Ciammaruconi a dire di no al destro di Antongiovanni, poi sull'angolo seguente Ricci salva sulla linea su colpo di testa a botta sicura di Pirolozzi. Poi, quando meno te lo aspetti, ecco la fiammata del Latina al 33': gran giocata di Calabrese sulla linea di fondo, assist delizioso per Alessandro che, da due passi, deve solo spingere in rete. Un gol che disorienta il Formia: tre minuti dopo i padroni di casa infatti falliscono clamorosamente il raddoppio con lo stesso Alessandro, incapace di sfruttare a dovere, solo davanti al portiere, un contropiede spinto alla perfezione da Calabrese dopo una ingenuità colossale della difesa formiana. A tre minuti dalla fine del primo tempo il Latina protesta per un presunto fallo di mano in area di Gorzelewski, ma il direttore di gara fa proseguire. Nella ripresa il Formia pareggia dopo appena 30 secondi: Ciammaruconi compie una prodezza su Antongiovanni, poi però deve arrendersi sul destro al volo di Zonfrilli dal limite dell'area. La rete del pari non demoralizza i padroni di casa che, dopo sette minuti, si riportano avanti: Calagna batte una punizione a giro dalla destra, Orlando si inserisce per toccare di testa, senza sfiorarlo, movimento che si rivela però decisivo per disorientare l'estremo difensore ospite Capogna. L'undici di Amato attacca a testa bassa a caccia del pari e così il Latina in ripartenza ha la possibilità di fare tris: percussione da destra del debuttante Di Mino (2003) e servizio al bacio per Calabrese che non può sbagliare. Nel finale c'è spazio anche per Tortolano: dopo sei mesi di assenza, appena entrato in campo, colpisce una traversa clamorosa. In contropiede i nerazzurri falliscono due volte la chance per il poker, mentre all'ultimo secondo è Gomez a rendere meno amaro il ko per gli ospiti.

IL TABELLINO

LATINA - INSIEME FORMIA 3-2

LATINA: Ciammaruconi, Di Emma, Orlando, Ricci, Mastrone (14'st Di Mino), Barberini (3'st Giorgini), Garufi, Atiagli, Calabrese (33'st Tortolano), Alessandro, Calagna (27'st Corsetti). A disp. Gallo, Di Renzo, Del Prete, Sarritzu. All. Scuderi

INSIEME FORMIA: Capogna (33'st Di Carlo), Gorzelewski, Ioio, Puzzone, Iorio, Antongiovanni, Gargiulo (1'st Sibilla), Chinappi (14'st Fatati), Pirolozzi (9'st Quirino), Zonfrilli, Gomez. A disp: Di Carlo, Gentile, Romano, Camara, Cuomo, Petronzio. All: Amato

Marcatori: 35' Alessandro, 1'st Zonfrilli, 8'st Calagna, 28'st Calabrese, 49'st Gomez

Arbitro: Pirriatore di Bologna.

Assistenti: Laconi di Cagliari e Fadda di Carbonia

Note: ammoniti Atiagli, Ricci, Pirolozzi. Angoli: 6-1. Recupero: 1'pt, 4'st

Davide Mancini

