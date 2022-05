Venerdì 13 Maggio 2022, 09:36

Domenica il cuore di Latina verrà invaso da mille podisti che prenderanno parte alla Mezza Maratona di Latina, evento sportivo che catalizzerà l'attenzione degli appassionati e porterà in città tante persone. Dallo start, che verrà dato alle 8:30 dal campo di atletica di via Botticelli, fino all'arrivo dei primi partecipanti (che è previsto intorno alle 9:45), alcune vie del capoluogo verranno temporaneamente interdette al traffico veicolare. Per l'occasione ci saranno segnalazioni sul posto da parte degli addetti ai lavori e anche indicazioni e cartelli stradali anche per eventuali divieti di sosta.

Di seguito il percorso di gara e l'elenco delle vie interessate dall'interdizione momentanea al traffico: uscita dal campo in via Sandro Botticelli, attraversamento di via Sandro Botticelli, via Michelangelo Buonarroti, viale XXI aprile, viale delle Medaglie d'Oro con attraversamento del Parco Falcone-Borsellino, passaggio in piazza della Libertà, via Armando Diaz, Piazza del Popolo, via Duca del Mare, Piazzale Prampolini, via Volturno, via Garigliano, via Sant'Agostino, via del Lido, strada Litoranea, via Casilina Sud, strada Lungomare, via del Lido, via Amedeo Modigliani, viale Giuseppe De Chirico, via Campania, via Toscana, via Trentino, attraversamento Strada dell'Agora, via Polusca, via Vincenzo Rossetti, via Michelangelo Buonarroti, nuovamente entrata al campo di atletica da via Michelangelo Buonarroti a cui seguirà il giro interno all'ex campo Coni con arrivo davanti alle tribune del campo di atletica.

La Mezza Maratona di Latina è inserita in un progetto che prevede tre giorni di sport all'aria aperta con baricentro il campo di atletica di via Botticelli oggi: ci sarà un palco dedicato ad artisti e ballerini che a partire dalle 16.00 daranno il via allo spettacolo, spazio anche alle arti marziali, pattinaggio, baseball, basket, kickboxing, calcio balilla, dama, softair, body flying, mini volley, rugby, ginnastica, yoga, atletica, amici a quattro zampe, mostre sportive e tanto altro ancora.

Prevista anche un'area espositiva e la presenza di un'area ristoro street food.

