Somministrate in venti giorni, in provincia di Latina, 3.960 prime dosi di vaccini Pfizer anti-Covid ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Finora la stragrande maggioranza delle vaccinazioni per questa fascia di età è avvenuta presso i reparti pediatrici degli ospedali Goretti di Latina, San Giovanni di Dio di Fondi e Dono Svizzero di Formia. Mentre soltanto da alcuni giorni è stato possibile effettuare le somministrazioni anche presso gli studi medici dei pediatri di libera scelta che hanno aderito alla campagna vaccinale, sulla base dell'accordo siglato con la Regione Lazio, rendendosi disponibili anche da un punto di vista operativo oltre che a mettersi a disposizione delle famiglie per qualsiasi dubbio o incertezza. Attualmente la fornitura per ciascun pediatra di libera scelta operante in provincia di Latina ha spiegato Giovanni Cerimoniale, segretario della sezione di Latina della Fimp (Federazione italiana medici pediatri) - è di due flaconi di farmaco a settimana. Il che significa che è possibile vaccinare 20 bambini nell'arco di sette giorni, poiché da ogni flacone si possono estrarre 10 dosi. La consegna dei flaconi ai pediatri è arrivata posticipata rispetto all'avvio della vaccinazione pediatrica. Qualcuno ha già iniziato, io ad esempio ho già somministrato una cinquantina di dosi ad altrettanti bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni ha commentato il dottor Cerimoniale Ora che la fornitura è costante gli specialisti di libera scelta potranno organizzare al meglio le agende e procedere spediti alle vaccinazioni. Ogni pediatra ha in media 400 bambini di questa fascia di età, l'auspicio è che la fornitura venga potenziata al fine di una decisiva accelerata della campagna vaccinale. Al momento, parlo degli iscritti al sindacato che rappresento, i pediatri che hanno aderito alla campagna vaccinale sono la stragrande maggioranza, almeno l'80%.

E' possibile prenotare il vaccino per la fascia pediatrica attraverso il portale SaluteLazio. Sul territorio pontino le opzioni sono tre, corrispondenti ai reparti pediatrici degli ospedali di Latina, Fondi e Formia. Sono opzionabili anche altri reparti pediatrici presenti nelle altre province laziali. «Le agende pediatriche in provincia di Latina le abbiamo riaperte una settimana fa; attualmente si può prenotare fino a fine di gennaio, come da direttiva della Regione», ha spiegato la dottoressa Silvia D'Aguanno, responsabile della campagna vaccinale anti-Covid della Asl di Latina. In alternativa alla prenotazione da effettuarsi sul sito Salute Lazio, i genitori dei piccoli pazienti possono rivolgersi al pediatra di libera scelta, qualora aderente alla campagna vaccinale, e prendere accordi per un appuntamento. «La programmazione è importante spiega il dottor Cerimoniale per poter consumare il flacone aperto entro le sei ore». La vaccinazione effettuata presso il pediatra di libera scelta verrà registrata dallo stesso, attraverso il sistema di cooperazione applicativa, sulla piattaforma regionale.

