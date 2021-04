2 Aprile 2021

TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI) - Brutta battuta d'arresto per il Latina, sconfitto dal Savoia in un pirotecnico 4-3. Prestazione al di sotto delle aspettative per la squadra di mister Ciullo, costretta a giocare per oltre un'ora in dieci uomini per l'ingenuità di Esposito (espulso per proteste): i nerazzurri sprofondano lentamente ed a nulla serve il tentativo di rimonta nel finale per evitare il ko. Con questa sconfitta il Latina perde anche la seconda posizione a beneficio della Vis Artena, non riuscendo ad approfittare del mezzo passo falso della capolista Monterosi (1-1 con il Lanusei).

Che sarà un pomeriggio complicato per il Latina lo si capisce sin dal calcio d'inizio, con il Savoia che al 7' passa subito in vantaggio: palla verticale per Depretis che con un preciso tocco sotto beffa l'uscita disperata di Alonzi. I primi minuti sono un monologo del Savoia, che a ripetizione mette a ferro e fuoco la difesa ospite: al 20' ancora Depretis protagonista con una girata volante salvata in extremis da Giorgini. La situazione per il Latina si complica ulteriormente al 22': grossa ingenuità di Esposito che protesta troppo con il direttore di gara e viene espulso. L'inferiorità numerica del Latina viene punita dagli avversari, che al 32' trovano il raddoppio: azione personale di Kyeremateng che da fuori area supera nuovamente Alonzi per il 2-0. I nerazzurri sembrano con le spalle al muro, ma in chiusura di primo tempo reagiscono con orgoglio: ci pensa capitan Corsetti a battere il portiere locale, indovinando una bellissima punizione dai 25 metri che manda le squadre al riposo sul 2-1.

Nella ripresa l'uomo in meno si fa sentire per il Latina. Il Savoia si dimostra squadra spietata, creando diverse occasioni prima di calare il tris: al 66' Caso Naturale scocca un tiro dalla distanza che si insacca alle spalle di Alonzi per il 3-1. Nonostante i tentativi di Ciullo di aggiustare qualcosa dalla panchina, il Latina incassa anche il quarto gol del Savoia al 78': angolo di Tarascio che trova Cipolletta che di testa sigla il 4-1. Sembra finita ma i nerazzurri non vogliono mollare, approfittando di un Savoia rilassato per il largo scarto: nonostante l'impresa si presenti ai limiti dell'impossibile, il Latina prova con la forza della disperazione a riaprire la contesa. All'87' azione personale di Sarriztu che crossa in area, la palla deviata da Kouadio entra in porta per il 4-2 che riaccende le flebili speranze. Nel recupero c'è tempo anche per il penalty del 4-3 siglato da Calabrese, che aumenta solo il rammarico in casa Latina per una sconfitta davvero difficile da digerire.

Savoia (4-3-3): Esposito 6, Liccardo 6, Tarascio 6,5, Caiazzo 5,5, De Rosa 6, Ricco 6, Depetris 7 (18'st Sorrentino 6), Manca 6,5, Cipolletta 7, Caso Naturale 7,5, Kyenemateng 7 (31'st D'Ancora 6). All.: Ferraro 6,5

Latina 1932 (3-4-3): Alonzi 6, Di Emma 5,5, Esposito 4,5, Giorgini 5,5, Teraschi 6 (35'st Pastore SV), Sevieri 5, Barberini 6 (11'pt Bardini 5 - 15'st Ricci 6), Pompei 6, Alessandro 5,5, Di Renzo 5 (25'st Calabrese 6,5), Corsetti 6,5 (25'st Sarritzu 6). All.: Ciullo 5,5

Arbitro: Burlando di Genova

Marcatori: 8' Depetris (S), 31' pt Kyeremateng (S), 40' pt Corsetti (L), 20' st Caso Naturale (S), 33' st Cipolletta (S), 42' st Manca Kouadio (autogoal S), 48' st Calabrese (Rigore L)

Note - Espulso: 21'pt Esposito A. per proteste. Ammoniti: Corsetti, Alonzi, Manca, Bardini

Filippo Rinaldi

