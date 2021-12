Venerdì 10 Dicembre 2021, 05:00

CALCIO, SERIE C

Il Latina corre verso il Monopoli, penultimo avversario del girone d'andata nel girone C di Lega Pro. Un impegno probante contro una formazione che, per certi versi, somiglia alla squadra nerazzurra. Ad accomunare le due formazioni è infatti l'andamento diametralmente opposto tra sfide casalinghe ed esterne. Il rendimento interno del Monopoli è la chiave del successo dei ragazzi allenati da Alberto Colombo. Al Veneziani hanno raccolto ben 22 punti dei 30 totali (solo il Palermo ha fatto meglio con 23), prestazioni che hanno permesso ai pugliesi di assestarsi al terzo posto della classifica. Il rammarico è quello di non aver dato seguito a queste prestazioni anche lontano da casa. E in questo caso i numeri parlano chiaro, il Monopoli infatti sarebbe al tredicesimo posto con i punti guadagnati in trasferta. Il Latina, con le dovute proporzioni, sembra la copia dei prossimi avversari. Al Francioni l'undici di Daniele Di Donato ha una marcia in più, specialmente nell'ultimo mese e mezzo. Tutti i successi dei nerazzurri sono arrivati davanti al proprio pubblico, ultimo quello col Catania, un rendimento da urlo se si pensa che con i punti guadagnati negli incontri interni i pontini sarebbero addirittura in quarta posizione. In tutto sono 19 quelli conquistati al Francioni, uno solo invece quello rimediato fuori dal capoluogo. Il pareggio di Avellino a settembre rappresenta l'eccezione di una regola che va assolutamente mutata. A Monopoli, visto anche il periodo di forma di Tessiore e compagni, ci sono tutti i presupposti per invertire la tendenza. Anche perché in attacco, la coppia Carletti-Sane fa paura. I due si intendono e fanno gol, il senegalese ha realizzato una delle reti più belle dell'ultimo turno di campionato e desidera ripetersi anche domenica. Prendersi l'intera posta in palio sarebbe il modo migliore per affrontare un altro scontro diretto, quello del 19 dicembre al Francioni contro il Monterosi, la squadra che lo scorso anno soffiò il primo posto in serie D alla formazione nerazzurra allora allenata da Raffaele Scudieri.

UNDER 14 IN EVIDENZA

Dopo un avvio di campionato complicato per via di problemi con il tesseramento dei giocatori, ha iniziato a viaggiare spedita la formazione allenata da mister Antonio Ferullo.

Il rotondo successo ottenuto in trasferta con il Potenza ha rappresentato un bel trampolino di lancio in vista delle prossime due sfide con Juve Stabia e Avellino, tra le migliori compagini del torneo.

I play off sono a tre punti di distanza e le possibilità per entrare a far parte del gruppo d'alta classifica adesso non mancano. Davide Mancini

