29 Maggio 2021

CALCIO

Hanno lottato punto a punto per grande parte della stagione, poi però l'esito dello scontro diretto ha cambiato definitivamente la storia del campionato del Monterosi e del Latina Calcio 1932. Sì, perché il successo ottenuto dagli uomini di D'Antoni lo scorso 14 marzo ha segnato un punto di svolta: il sorpasso in classifica dell'undici viterbese e l'apertura della crisi nerazzurra, con l'inaspettato esonero di Scudieri.

Domani, invece, con tre gare di anticipo il Monterosi potrebbe laurearsi campione nel girone G visti i 15 punti di vantaggio sul Latina secondo della classe (che però deve recuperare la gara con il Muravera il prossimo 2 giugno). Basterebbe un solo punto ai padroni di casa per dare il via alla grande festa, mentre per il Latina si presenta l'occasione per prendersi una piccola rivincita dopo la sconfitta subita al Francioni e blindare il piazzamento d'onore valido per poter sperare nel ripescaggio. Non sarà semplice entrare nei professionisti dalla porta di servizio, ma la dirigenza nerazzurra farà comunque il possibile, come più volte affermato, per tentare di raggiungere l'obiettivo. Scudieri recupererà il difensore Orlando, mentre per Esposito bisognerà attendere ancora un po' a causa di un problema muscolare.

Da quasi due mesi i sostenitori pontini stanno manifestando il proprio disappunto nei confronti della società nerazzurra, una contestazione civile ma dai toni duri che viaggia attraverso i social e con una serie di striscioni apparsi in diverse zone della città. In prima linea il gruppo Leone Alato', sempre vicino ai colori nerazzurri, deluso per l'atteggiamento non solo della società, ma anche dello staff tecnico e dei giocatori. Numerosi i messaggi di protesta, nelle ultime ore sono stati esposti altri striscioni nei pressi dello stadio Francioni e nella zona dei giardini pubblici, con lo stesso slogan: Questa società non ci merita. Pesano i risultati del girone di ritorno che hanno vanificato le speranze promozione diretta del Latina.

Davide Mancini

