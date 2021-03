4 Marzo 2021

CALCIO, SERIE D

MURAVERA (SUD SARDEGNA) Serviva un protagonista assoluto, l'arbitro Bozzetto di Bergamo, per rovinare una partita bellissima. Così è stato. Il direttore di gara ha condizionato pesantemente l'esito del match espellendo Virdis e mandando su tutte le furie un Muravera che, per tutto il primo tempo, aveva duellato alla pari con la capolista. Anzi per numero di tiri i sarrabesi erano stati anche superiori.

Nel calcio, però, se crei le occasioni, e non le sfrutti, il tuo score dice che sei ancora a zero e basta una puntura di Di Renzo per spostare l'ago della bilancia dalla parte degli avversari. Poi il direttore di gara fa il resto consegnando i tre punti al Latina su un piatto d'argento. Attenzione, però, perché il Latina non ha rubato nulla. Anzi. La squadra di Scudieri, sistemata in campo con il solito 3-4-3, ha resistito impavidamente nei primi 45' cercando di replicare con i suoi veloci incursori, poi, nella ripresa, sbloccato il risultato, ha controllato egregiamente la partita non riuscendo, però, a mettere al sicuro il risultato nonostante la superiorità numerica.

LA CRONACA

Partita subito scoppiettante. Satta e Cadau scambiano, palla per Virdis che non riesce a colpire la palla, Alonzi è pronto. Latina che risponde con un destro di Sevieri, para Vandelli. Sono i pontini a cercare il gol al 16', Sarritzu elude la difesa sarrabese, serve Di Renzo che viene chiuso la portiere gialloblù con i piedi. La partita è sempre viva e veloce. Dopo qualche minuto in cui le squadre rifiatano al 23' Nino Pinna riceve da Nurchi ed esplode un destro su cui Alonzi para in due tempi. Subito dopo ancora Muravera. Nurchi imbecca Loi, servizio per Virdis, anticipato, la palla torna a Nurchi che spara altissimo. Sull'altro fronte risponde Sevieri (26'), palla alta non di molto. Il Muravera sfodera Cadau a destra, Geroni va al tiro, palla sul fondo (29'). Al 37' ancora gialloblù. Nurchi fa sponda per il tiro di Cadau dai venti metri, palla che sfiora l'incrocio dei pali. Nel finale di tempo pallone appena lungo per Nino Pinna (41') poi Teraschi prende palla nella sua metà campo ed arriva fino al limite dell'area muraverese, Satta sbroglia ma il pericolo c'era tutto.

Ripresa che inizia con il gol del Latina. Virdis perde palla, break neroazzurro, taglio di Teraschi per Di Renzo che entra in area e batte Vandelli. A questo punto entra in scena il direttore di gara che ammonisce Geroni per proteste dopo il tocco di un calciatore del Latina in barriera, in occasione di una punizione per i gialloblù, quindi caccia Virdis per proteste. Il Latina ne approfitta per stabilizzarsi e stabilizzare la partita che, pian piano, prende la strada del capoluogo pontino. Un tiro di Pompei con la palla che finisce alta (23') quindi continuano le sostituzioni che spezzettano, non poco, il gioco. Nel finale, dopo l'ingresso di Figos, il Muravera si sbilancia ancor di più in avanti. Mister Loi, esasperato, guadagna la seconda ammonizione e viene allontanato. Nel finale ancora Gerni ci prova in due occasioni (47' e 49') ma Alonzi è tranquillo e sicuro.

IL TABELLINO

Muravera (4-3-3): Vandelli 6.5; Satta 6.5, Vignati 6 (18' st Legal 6), Moi 6 (36' st Figos sv), L. Loi 5.5; Cadau 6.5 (31' st Masia 6), Geroni 7, Kujabi 5.5; Pinna 5.5 (27' st Fangwa 5.5), Virdis 4, Nurchi 5.5.

All. F. Loi 6

Latina (3-4-3): Alonzi 6.5; Giorgini 7, Di Emma 6.5, Esposito 6.5; Barberini 7, Sevieri 6 (36' st Alessandro sv), Teraschi 6 (27' st Mastrone 6), Pompei 6; Corsetti 6 (43' st Ricci sv), Di Renzo 6.5 (21' st Calabrese 6), Sarritzu 7 (25' st Allegra 6.5).

All. Scudieri 6.5

Arbitro: Bozzetto di Bergamo 4

Marcatore: 5' st Di Renzo (L)

Note: Espulsi all'11' st Virdis (M) per proteste, al 39' st F.Loi (all.) per doppia ammonizione. Ammoniti: Nurchi, Barberini, Moi, Geroni, Corsetti, Calabrese. Angoli: 5-4. Recupero pt 1' st 5'

Giacomo Uccheddu

