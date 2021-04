3 Aprile 2021

CALCIO, SERIE D

Dopo una grande partenza il Latina sembrava avere tutte le potenzialità per esplodere definitivamente. E invece nella seconda parte di stagione la squadra nerazzurra è implosa, perdendo progressivamente quota, sino allo schianto di giovedì a Torre Annunziata contro il Savoia che rischia, con ogni probabilità, di mandare in frantumi il sogno promozione. La squadra che brillava per qualità di gioco, brillantezza e solidità non esiste più, una formazione che dopo il ko con il Monterosi e l'esonero di Scudieri ha smarrito ogni certezza. Eppure l'alba di questa stagione aveva illuso tutti: nelle prime tre sfide di campionato l'undici pontino ha messo in cascina subito nove punti, per poi fermarsi a Cassino. Uno stop dimenticato in fretta, visto che Di Renzo e compagni hanno infilato una sequenza di sei vittorie consecutive, utili per posizionarsi all'apice del girone G. Certo, i ko di Garufi e Tortolano non hanno aiutato nel percorso di crescita, ma nonostante tutto, anche nei primi incontri del 2021 il Latina aveva dimostrato di poter sopperire anche a delle assenze importanti e ad affrontare con ottimismo un calendario continuamente stravolto dalle problematiche legate al Covid-19. E invece a cavallo tra la seconda metà di gennaio e la prima febbraio, i ragazzi di Scudieri hanno avuto un passaggio a vuoto che è costato caro. Sette punti in sei partite hanno ridato forza e morale alle due inseguitrici, Monterosi e Vis Artena, oggi rispettivamente prima e seconda forza del gruppo. I viterbesi, che hanno conosciuto solamente una volta il sapore amaro della sconfitta, non hanno mai sbagliato un colpo, centrando un successo chiave proprio nel big match del Francioni che ha contribuito sensibilmente ad aumentare il gap in classifica (+6 sui pontini con una gara in più da recuperare). Gli uomini di Perrotti invece, vera sorpresa del campionato, continuano a giocare senza grosse pressioni e ora provano la grande rincorsa alla capolista. Tra accelerazioni improvvise e qualche passaggio a vuoto quello che sta facendo la differenza in questo momento sono gli scontri diretti. E il Latina, guarda caso, li ha persi entrambi.

Davide Mancini

