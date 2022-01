Sabato 8 Gennaio 2022, 05:02

CALCIO, SERIE C

Altro giro, altro rinvio. Dopo aver spostato di tre settimane la prima gara ufficiale dell'anno, la Lega Pro ha rinviato anche la seconda gara del 2022 in calendario. «Sentiti il Consiglio direttivo e il parere del consulente medico scientifico, considerati il permanere delle condizioni di incertezza derivante dall'emergenza da Covid-19 - recita una nota -, si dispone il posticipo della 3/a giornata di ritorno di Serie C». Poche righe che confermano la grande difficoltà del calcio italiano nel gestire un momento critico. Il Latina che avrebbe dovuto affrontare il 16 gennaio al Francioni l'Avellino, dovrebbe (ma a questo punto non esiste alcuna certezza) tornare in campo una settimana più tardi a Foggia. Il match con gli irpini è stato rimandato al 22 febbraio, ora quindi l'attenzione si sposterà sulla compagine allenata da Zdenek Zeman. «La salute - ha dichiarato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli - è un bene primario, noi come calcio dobbiamo ragionare da sistema: la situazione nei club di Lega Pro è questa: 2650 è il numero complessivo che forma il gruppo squadra delle sessanta società, 1700 sono calciatori e 950 altre figure professionali. L'11% risultano positivi, di cui 250 calciatori che rappresentano un dato del 16% e di 57 delle altre figure professionali che rappresentano il 6%».

UFFICIALE

Da giorni si allenava con il gruppo nerazzurro, ma solo ieri pomeriggio è arrivata la firma. Il Latina Calcio 1932 si è assicurata le prestazioni sportive del portiere Alessandro Tonti. Per l'estremo difensore classe 1992 si tratta di un ritorno nel capoluogo pontino dopo l'esperienza tra i cadetti nella stagione 2016/2017. In giornata, alla presenza del vice presidente Giuseppe D'Apuzzo, è stato siglato un accordo fino al 30 giugno 2022. Nello scorso campionato Tonti ha difeso la porta del Ravenna in Lega Pro, in passato ha avuto esperienze importanti sempre in C tra le altre con Teramo, Mantova, Como e Avellino. La società resta vigile sul mercato, con ogni probabilità ci saranno delle uscite e, qualora si presentassero le occasioni giuste, anche un paio di entrate. Un centrocampista centrale e un esterno sinistro, queste le figure ricercate dal ds Marcello Di Giuseppe, due nomi che dovranno garantire un salto di qualità. Qualora non si trovassero i profili adatti, la rosa resterà così com'è, viste le garanzie fornite nell'ultimo periodo dai ragazzi di mister Daniele Di Donato.

DILETTANTI

Il CR Lazio non si ferma, ma le gare rinviate a data da destinarsi sono parecchie. Nel girone C di Eccellenza sette sfide sono già saltate, cinque invece quelle che non di disputeranno nel raggruppamento E di Promozione. C'è la volontà di andare avanti, al contrario di quanto accaduto in altre regioni dove si è deciso di bloccare i tornei almeno per 2 o 3 settimane.



