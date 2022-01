Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

CALCIO, SERIE C

Ancora un giorno di riposo per il Latina Calcio 1932 che dovrà avere ancora un po' di pazienza prima di tornare in campo. Saltate le sfida con Paganese e Avellino, da recuperare a febbraio, sulla carta l'undici di Daniele Di Donato scenderà in campo per la prima volta nel 2022 a Foggia il 23 gennaio, per la quarta giornata di ritorno del girone C di Lega Pro.

Il tecnico nerazzurro ha concesso anche oggi una giornata per far rifiatare i propri ragazzi, ma domani si riprenderà con gli allenamenti sul campo della ex Fulgorcavi, tempo permettendo. Se dovessero verificarsi determinate condizioni metereologiche tali da appesantire il campo del capoluogo pontino, con ogni probabilità il gruppo squadra si sposterà di nuovo al Bartolani' di Cisterna come accaduto la settimana scorsa.

Intanto migliora la situazione relativa ai giocatori positivi, quasi tutti si sono negativizzati e per la fine della settimana l'allenatore (assente nei giorni scorsi) spera di poter tornare a lavorare con la rosa al gran completo. Un modo per riprendere da dove si era lasciato alla vigilia delle festività natalizie.

Un Latina lanciato nelle zone tranquille della classifica, anche se proprio il mister aveva invitato a tenere i piedi per terra per affrontare il girone di ritorno.

FEMMINILE

La prima del nuovo anno è stato un vero successo per la Women Latina capace di rifilare ben sei gol al Sora.

La compagine allenata da Glauco Dolci è partita per il ritiro nella giornata di sabato visto l'orario di inizio gara (9.30). Nonostante cinque assenze causa Covid, le nerazzurre hanno dato prova di grande carattere dominando un lungo e largo la scena. A decidere l'incontro sono state le doppiette di Ietto e Nardecchia, oltre al gol di Milan e ad una autorete.

Le pontine continuano dunque il loro percorso di crescita nei quartieri alti della classifica con l'obiettivo di dar filo da torcere alle big del torneo di Eccellenza.

DILETTANTI

La sensazione è che oggi potrebbe arrivare il blocco dei campionati regionali, in attesa di sviluppi ulteriori della pandemia che sta decimando anche le società sportive.

Nel fine settimana sono state tantissime le partite rinviate a data da destinarsi. Qualcuno però ha giocato, specialmente nel campionato di Promozione girone E, dove sono inserite tutte le formazioni della provincia di Latina.

Il derby tra Montenero e Atletico Pontinia è finito in perfetta parità, le occasioni non di certo mancate ma alla fine nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via del gol.

Tonfo interno invece per il Latina Borghi Riuniti caduto in casa (per la prima volta in stagione) contro il Real Cassino. Stop doloroso per gli uomini di Omizzolo che avrebbe potuto accorciare proprio sull'Atletico Pontinia secondo della classe.

In Prima categoria invece arriva un successo d'oro per la Pro Calcio Cori che, grazie al successo interno con il Campo di Carne, si conferma in vetta al proprio raggruppamento.

Davide Mancini

