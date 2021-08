Venerdì 20 Agosto 2021, 05:00

CALCIO, SERIE C

Il Latina Calcio 1932 ha prima tentato, poi sperato, ma alla fine si è arreso.

Niente slittamento di 10 giorni per le prime due sfide stagionali, ovvero la gara di Coppa Italia ad eliminazione diretta con la Turris e l'esordio nel campionato di serie C con il Palermo. Tutto come da programma insomma, si giocherà domenica 22 agosto alle ore 20 la gara sul terreno dei campani, in mancanza di risposta da parte della Lega in merito alle richieste di spostamento degli incontri da parte dei nerazzurri.

La Turris intanto ha reso note le modalità di accesso allo stadio relative alla tifoseria del Latina, che avrà la possibilità di acquistare i biglietti solamente online attraverso il circuito telematico Go 2 (www.go2.it).

MERCATO

La squadra si sta avvicinando alla sfida di Coppa Italia con entusiasmo e con una rosa sempre più folta e competitiva.

Nella giornata di ieri infatti il club nerazzurro ha ufficializzato altri tre acquisti. Il primo riguarda il portiere Matteo Cardinali. L'estremo difensore classe 2001 proveniente dalla Roma ha firmato con il club nerazzurro un contratto triennale. Dotato di una struttura fisica notevole (altezza 1,90), si è sempre contraddistinto per qualità tecniche, reattività e personalità. Con l'Under 17 dei giallorossi ha vinto scudetto e Supercoppa, dopodiché ha avuto la possibilità di giocare in Primavera per poi essere aggregato alla prima squadra allenata da Fonseca. Nell'ultima stagione ha militato nel Matelica in serie C collezionando 30 presenze.

Ha vestito la maglia giallorossa anche il centrocampista Emanuele Spinozzi, negli ultimi due anni in forza alla Pistoiese in Serie C, che ha firmato un contratto di un anno con i pontini. Cresciuto nelle giovanili della Roma, il mediano classe 1998 ha conquistato uno scudetto Primavera, una Supercoppa e una Coppa Italia di pari categoria. Ha vissuto una esperienza importante anche nella UEFA Youth League, con 11 presenze e una rete. Dopo l'esperienza con i capitolini, ha militato sempre in C tra le fila di Pontendera, Piacenza e Teramo, per poi accasarsi alla Pistoiese, società nella quale ha collezionato 58 presenze.

Infine ecco l'attaccante Cristian Carletti. Il centravanti classe 1996 ha iniziato la sua esperienza nelle giovanili della Cremonese poi nel 2015, dopo uno stop ha ricominciato a giocare in terza categoria con la squadra dell'Ariete. Una breve parentesi, dopo 10 mesi infatti è passato alla Pergolettese in Serie D e successivamente al Carpi in Serie B. Da lì, prosegue il percorso tra C e B, con i prestiti dal Carpi al Prato, poi Gozzano e Arezzo, club in cui ha militato nell'ultima stagione prima del ritorno a Carpi con cui ha siglato 6 gol in 25 presenze. Svincolatosi d'ufficio dopo l'esclusione del Carpi dalla Serie C, ha siglato un contratto di due anni con la società nerazzurra.

SVILUPPI

Nei prossimi giorni il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe sarà impegnato nella definizione di altre trattative in modo tale da permettere al tecnico Daniele Di Donato di avere la rosa al completo prima dell'esordio in serie C al Barbera' contro il Palermo, una delle big del girone C di Lega Pro.

